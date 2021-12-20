С приветом Илону Маску: электромобиль Tesla Model S взорвали на камеры (видео)

Tesla Model S стала участником нестандартного перфоманса. Владелец решил избавиться от проблемного электрокара, узнав стоимость обслуживания в официальном сервисе.

В Финляндии эффектно взорвали электромобиль Tesla Model S. Таким образом владелец решил выразить недовольство качеством электрокара и стоимостью его обслуживания. Видео со взрывом опубликовали в Youtube, и оно собрало сотни тысяч просмотров.

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На столь радикальный шаг финн решился после того, как узнал стоимость обслуживания в официальном сервисе. Ремонт батареи Tesla Model S оценили в 20 тыс. евро. Поскольку автомобилю уже 8 лет, то гарантия на него не распространяется.

[ + – ] За руль усадили манекен с лицом Илона Маска Фото: скриншот/youtube

Владелец электромобиля решил не ремонтировать его, тем более, что 20 тыс. евро – это примерно половина стоимости б/у Tesla Model S 2013 года. Вместо этого финн взялся устроить яркий перфоманс и заработать на просмотрах в Youtube.

[ + – ] Видео со взрывом стало очень популярным в сети

Электрокар Tesla начинили 30 кг взрывчатки, а за руль посадили манекен с лицом Илона Маска. Машину отвезли на карьер и подорвали в присутствии нескольких десятков зрителей.

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К слову, далеко не все Tesla Model S столь ненадежные. Не так давно обнаружен электрокар с пробегом в 700 тыс. км и он продолжает ездить.

Также Фокус писал о старте производства грузовой Tesla Semi. Электрокар заказали известные американские компании.