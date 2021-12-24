В електрокарах Tesla знайдено дуже небезпечну функцію: вона суттєво підвищує ризик ДТП

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США вже розпочала розслідування проти Tesla, а американський автовиробник зобов'язався усунути проблему.

В електромобілях Tesla виявлено цікавий баг. Він дозволяє водієві грати в комп'ютерні ігри під час їзди, що суттєво підвищує ризик ДТП. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Не секрет, що в мультимедійній системі Tesla передбачено різноманітні відеоігри – їх встановлюють на електрокари з 2017 року. Останнє оновлення додає ще три гри – пасьянс, симулятор винищувача та стратегію.

У Tesla завжди наголошували, що водій може грати лише в тому випадку, якщо автомобіль стоїть. У русі гри Tesla доступні лише передньому пасажиру – активується особливий режим Passenger Play.

[ + – ] Водій може легко оминути обмеження доступу до ігор Фото: AP

Проте захисту від доступу водія немає. На екрані з'являється попередження, що грати під час керування небезпечно і необхідно простим натисканням кнопки підтвердити, що програму запускає пасажир. Це виявив один із власників Tesla і повідомив Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху (NHTSA).

NHTSA розпочала розслідування проти Tesla, причому воно охоплює 580 тис. автомобілів. Поки не зафіксовано ДТП через те, що водій відволікся на комп'ютерну гру, але такий ризик існує.

Важливо

Як виглядає електромобіль Tesla з пробігом під 700 тис. км (відео)

У Tesla проблему визнали та взялися її виправити і вже готують оновлення мультимедіа. Режим Passenger Play більше не буде доступний, тобто відеоігри Tesla завантажуватимуться винятково під час стоянки.

Раніше Фокус розповідав про новий квадроцикл Tesla. Його оцінили лише в 1900 доларів.