В электрокарах Tesla найдена очень опасная функция: она существенно повышает риск ДТП

Национальная администрация безопасности дорожного движения США уже начала расследование против Tesla, а американский автопроизводитель обязался устранить проблему.

В электромобилях Tesla обнаружен интересный баг. Он позволяет водителю играть в компьютерные игры во время езды, что существенно повышает риск ДТП. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Не секрет, что в мультимедийной системе Tesla предусмотрены разнообразные видеоигры – их устанавливают на электрокары с 2017 года. Последнее обновление добавляет еще три игры – пасьянс, симулятор истребителя и стратегию.

В Tesla всегда подчеркивали, что водитель может играть только в том случае, если автомобиль стоит. В движении игры Tesla доступны только переднему пассажиру – активируется специальный режим Passenger Play.

[ + – ] Водитель может легко обойти ограничения доступа к играм Фото: AP

Впрочем, защиты от доступа водителя нет. На экране появляется предупреждение, что играть во время вождения опасно и необходимо простым нажатием кнопки подтвердить, что приложение запускает пассажир. Это обнаружил один из владельцев Tesla и сообщил в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).

NHTSA начала расследование против Tesla, причем оно охватывает 580 тыс. авто. Пока не отмечено ДТП по причине того, что водитель отвлекся на компьютерную игру, но такой риск существует.

Важно

Как выглядит электромобиль Tesla с пробегом под 700 тыс. км (видео)

В Tesla проблему признали и взялись ее исправить и уже готовят обновление мультимедиа. Режим Passenger Play больше не будет доступен, то есть видеоигры Tesla будут загружаться исключительно во время стоянки.

Ранее Фокус рассказывал о новом квадроцикле Tesla. Его оценили всего в 1900 долларов.