Tesla массово отзывает электромобили в США из-за дефекта, — Bloomberg

По информации журналистов, компания уже отозвала почти полмиллиона автомобилей, что эквивалентно ее глобальным поставкам в прошлом году.

Компания Tesla планирует отозвать сотни тысяч автомобилей из-за технических дефектов, которые могут привести к авариям. Tesla Inc. уже отозвала около 475 000 автомобилей в Соединенных Штатах, что почти эквивалентно ее глобальным поставкам в прошлом году, пишет Bloomberg.

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Так, компания собирается отозвать все автомобили Model 3, произведенные в период с 2017 по 2020 год — это 356 309 автомобилей. Как сообщили в Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), жгут проводов для камеры заднего вида может быть поврежден при открытии и закрытии багажнике, а неработающая камера ограничивает обзор водителя, что увеличивает риск аварии.

Tesla также отзывает 119 009 автомобилей Model S, собранных с 2014 года, из-за неисправной защелки переднего багажника, которая может привести к самопроизвольному открытию капота. Компания заявила, что исправит обе проблемы бесплатно.

На фоне информации об отзыве машин акции Tesla на предторгах NASDAQ упали на 1,5 процента. Стоит отметить, что за этот год акции выросли примерно на 54%.

Это не первые проблемы, выявленные в автомобилях Tesla. Ранее в этом месяце NHTSA сообщило, что изучает недавнее обновление программного обеспечения Tesla, которое позволяет водителям играть в видеоигры на экране приборной панели во время движения электромобиля. Пока не известно о случаях ДТП по причине того, что водитель отвлекся на компьютерную игру, но такой риск существует. В Tesla проблему признали и взялись ее исправлять.

Также в этом году Tesla пришлось исправить программное обеспечение более чем 285 000 автомобилей в Китае — большинство из них было поставлено туда в последние годы — для решения проблемы безопасности, выявленной регулирующим органом страны.

Ранее Фокус писал о том, что электромобиль Tesla Model S взорвали на камеры. Таким образом владелец решил выразить недовольство качеством электрокара и стоимостью его обслуживания.