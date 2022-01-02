Почти миллион: Tesla поставила рекордное количество электромобилей в 2021 году

Компания произвела и доставила почти в два раза больше автомобилей, чем годом ранее. Через 10 лет основатель бренда Илон Маск хочет продавать по 20 миллионов авто ежегодно.

За 2021 год компания Tesla Илона Маска по всему миру доставила рекордные 936 172 электромобиля. Об этом пресс-служба сообщила на официальном сайте.

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Согласно отчету компании, всего за год она произвела 24,390 кроссоверов Model S/X и доставила 24 964. Что касается более дешевых моделей 3/Y, то их собрали 906 032 и отправили 911 208. Только за четвертый квартал Tesla суммарно произвела 305 840 и доставила 308 600 автомобилей, на долю Model S/X пришлось 13 109 выпущенных и 11 750 доставленных машин, а в случае с Model 3/Y 292 731 и 296 850 авто соответственно. Для сравнения, в 2020 году бренд выпустил 509 737 и поставил 499 550 электрокаров.

"Наш подсчет доставок следует рассматривать как несколько консервативный, поскольку мы считаем автомобиль доставленным только в том случае, если он передан клиенту и все документы оформлены правильно. Окончательные цифры могут отличаться на 0,5% и более", — подчеркивается в заявлении.

Как пишет Forbes, сейчас автомобильные заводы Tesla расположены во Фремонте (США) и Шанхае (Китай), однако в ближайшее время новые предприятия планируют открыть в Германии и Техасе. Компания не разбивает объемы продаж по регионам, но Китай сыграл решающую роль в увеличении объемов поставок, а также в расширении экспортной базы в Европе и других регионах. Ежеквартальный объем поставок по сравнению с 2020 годом увеличился на 70%, чем превзошел ожидания аналитиков. Годовые же показатели Tesla выросли на 87%.

Хотя в 2021 году компания едва приблизилась к 1 миллиону доставленных автомобилей, гендиректор Илон Маск прогнозирует к концу десятилетия увеличить продажи до 20 миллионов в год. Это будет беспрецедентно, поскольку крупнейшие мировые автопроизводители, включая Toyota и Volkswagen, продают по всему миру всего около 10 миллионов единиц в год.

"Маск и компания за последние шесть месяцев справились с проблемой нехватки микросхем лучше, чем любой автопроизводитель в мире, поэтому Tesla занимает четкую позицию в 2022 году с преимуществом на год вперед. Главной опорой Tesla остается Китай, на который, по нашим оценкам, в 2022 году будет приходиться 40% поставок производителя электромобилей", — заявил аналитик Дэн Айвз в своем прогнозе, в котором повысил целевую стоимость акций Tesla до $1800.

Ранее Bloomberg сообщил, что Tesla массово отзывает электромобили в США из-за дефекта — провода для камеры заднего вида повреждаются при закрытии багажника. По информации источника, компании пришлось вернуть около 475 000 автомобилей, что почти приравнивается к ее глобальным поставкам за 2020 год. В частности, компания отозвала все автомобили Model 3, выпущенные с 2017 по 2020 год.

Писали также, что сломанный электромобиль Tesla Model S взорвали на камеры. Узнав о стоимости ремонта, владелец решил избавиться от машины весьма зрелищным способом.