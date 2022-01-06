Chevrolet показали конкурента Tesla Cybertruck: 640 км запасу ходу та ціна $40 тисяч (відео)
Chevrolet Silverado EV — це перший електропікап американської марки. Його запропонують у двох варіантах, що серйозно відрізняються одне від одного.
США презентували новий Chevrolet Silverado EV — перший електричний пікап марки. Його запустять у виробництво з 2023 року, але замовити можна вже зараз за ціною 39 990 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.
Дизайн Chevrolet Silverado EV
Незважаючи на назву, електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Chevrolet Silverado. Він побудований на платформі Ultium, як й електричний пікап GMC Hummer EV. Головним конкурентом моделі називають Tesla Cybertruck.
Електрокар Chevrolet Silverado EV запропонований лише в чотиридверному виконанні та доступний у двох версіях. Базовий варіант WT є більш утилітарним і призначений для бізнесу. Він впізнається за незабарвленим пластиком у передній частині. Дорожчий варіант RST (він коштує $105 тис. ) відрізняється діодною вставкою між фарами.Важливо
Салон і комплектація Chevrolet Silverado EV
Пікап Chevrolet Silverado EV 2023 отримав віртуальну панель приладів і проекцію на лобове скло, а також великий 17-дюймовий сенсорний дисплей. Передні сидіння розділені широким тунелем, де знаходиться 31,8-літровий відсік.
Варіант RST багатше укомплектований: його салон оброблений шкірою, передбачені система напівавтономного кермування, пневпопідвіска та керовані задні колеса.
Вантажопідйомність пікапа — 590 кг. Стандартно вантажний кузов досягає 1,8 м у довжину, але за бажанням його можна продовжити за рахунок салону, прибравши задню стінку пасажирської кабіни і склавши задні сидіння.
Характеристики Chevrolet Silverado EV
Обидві модифікації пікапа — повнопривідні та з двома моторами:
- Chevrolet Silverado EV WT — потужність 510 к. с., крутний момент 834 Н∙м, маса причепа, що буксирується, — 3,6 тонни;
- Chevrolet Silverado EV RST — потужність 664 к. с., крутний момент 1063 Н∙м, маса причепа, що буксирується, — 4,5 тонни.
Більш потужний пікап розганяється до 100 км/год за 4,5 с. Запас ходу в обох версіях однаковий — понад 640 км. Батарея підтримує швидку 350-кіловатну зарядку (як Tesla Supercharger): у цьому випадку поповнити заряд на 25% можна за 10 хвилин. Крім того, є можливість підключення різного спеціального електроустаткування — на зразок зварювального інвертора або циркулярної пилки.
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