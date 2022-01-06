RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Chevrolet показали конкурента Tesla Cybertruck: 640 км запасу ходу та ціна $40 тисяч (відео)

138
Chevrolet Silverado EV, новий Chevrolet Silverado EV, електромобіль Chevrolet Silverado EV, пікап Chevrolet Silverado EV
Фото: General Motors | Chevrolet Silverado EV RST — більш дорога та потужна версія моделі

Chevrolet Silverado EV — це перший електропікап американської марки. Його запропонують у двох варіантах, що серйозно відрізняються одне від одного.

США презентували новий Chevrolet Silverado EV — перший електричний пікап марки. Його запустять у виробництво з 2023 року, але замовити можна вже зараз за ціною 39 990 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.

Дизайн Chevrolet Silverado EV

Незважаючи на назву, електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Chevrolet Silverado. Він побудований на платформі Ultium, як й електричний пікап GMC Hummer EV. Головним конкурентом моделі називають Tesla Cybertruck.

Chevrolet Silverado EV, новий Chevrolet Silverado EV, електромобіль Chevrolet Silverado EV, пікап Chevrolet Silverado EV
Базовий Chevrolet Silverado EV WT відрізняється дизайном передньої частини.
Фото: General Motors

Електрокар Chevrolet Silverado EV запропонований лише в чотиридверному виконанні та доступний у двох версіях. Базовий варіант WT є більш утилітарним і призначений для бізнесу. Він впізнається за незабарвленим пластиком у передній частині. Дорожчий варіант RST (він коштує $105 тис. ) відрізняється діодною вставкою між фарами.

Важливо
Sony готуються випускати автомобілі та показали яскравий електрокросовер (відео)
Sony готуються випускати автомобілі та показали яскравий електрокросовер (відео)

Салон і комплектація Chevrolet Silverado EV

Пікап Chevrolet Silverado EV 2023 отримав віртуальну панель приладів і проекцію на лобове скло, а також великий 17-дюймовий сенсорний дисплей. Передні сидіння розділені широким тунелем, де знаходиться 31,8-літровий відсік.

Варіант RST багатше укомплектований: його салон оброблений шкірою, передбачені система напівавтономного кермування, пневпопідвіска та керовані задні колеса.

Пікап запропонують лише в чотиридверній версії
Пікап запропонують лише в чотиридверній версії
Показ приладів виведено на дисплей
Показ приладів виведено на дисплей
Задні сидіння пікапа складаються
Задні сидіння пікапа складаються
Передній багажник Chevrolet Silverado EV
Передній багажник Chevrolet Silverado EV
Кузов Chevrolet Silverado EV з'єднується із салоном
Кузов Chevrolet Silverado EV з'єднується із салоном
Пікап запропонують лише в чотиридверній версії
Показ приладів виведено на дисплей
Задні сидіння пікапа складаються
Передній багажник Chevrolet Silverado EV
Кузов Chevrolet Silverado EV з'єднується із салоном

Вантажопідйомність пікапа — 590 кг. Стандартно вантажний кузов досягає 1,8 м у довжину, але за бажанням його можна продовжити за рахунок салону, прибравши задню стінку пасажирської кабіни і склавши задні сидіння.

Характеристики Chevrolet Silverado EV

Обидві модифікації пікапа — повнопривідні та з двома моторами:

  • Chevrolet Silverado EV WT — потужність 510 к. с., крутний момент 834 Н∙м, маса причепа, що буксирується, — 3,6 тонни;
  • Chevrolet Silverado EV RST — потужність 664 к. с., крутний момент 1063 Н∙м, маса причепа, що буксирується, — 4,5 тонни.

Більш потужний пікап розганяється до 100 км/год за 4,5 с. Запас ходу в обох версіях однаковий — понад 640 км. Батарея підтримує швидку 350-кіловатну зарядку (як Tesla Supercharger): у цьому випадку поповнити заряд на 25% можна за 10 хвилин. Крім того, є можливість підключення різного спеціального електроустаткування — на зразок зварювального інвертора або циркулярної пилки.

Раніше Фокус розповідав про перший електромобіль Chrysler. Це великий кросовер.