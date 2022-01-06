Chevrolet показали конкурента Tesla Cybertruck: 640 км запасу ходу та ціна $40 тисяч (відео)

Chevrolet Silverado EV — це перший електропікап американської марки. Його запропонують у двох варіантах, що серйозно відрізняються одне від одного.

США презентували новий Chevrolet Silverado EV — перший електричний пікап марки. Його запустять у виробництво з 2023 року, але замовити можна вже зараз за ціною 39 990 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.

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Дизайн Chevrolet Silverado EV

Незважаючи на назву, електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Chevrolet Silverado. Він побудований на платформі Ultium, як й електричний пікап GMC Hummer EV. Головним конкурентом моделі називають Tesla Cybertruck.

[ + – ] Базовий Chevrolet Silverado EV WT відрізняється дизайном передньої частини. Фото: General Motors

Електрокар Chevrolet Silverado EV запропонований лише в чотиридверному виконанні та доступний у двох версіях. Базовий варіант WT є більш утилітарним і призначений для бізнесу. Він впізнається за незабарвленим пластиком у передній частині. Дорожчий варіант RST (він коштує $105 тис. ) відрізняється діодною вставкою між фарами.

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Салон і комплектація Chevrolet Silverado EV

Пікап Chevrolet Silverado EV 2023 отримав віртуальну панель приладів і проекцію на лобове скло, а також великий 17-дюймовий сенсорний дисплей. Передні сидіння розділені широким тунелем, де знаходиться 31,8-літровий відсік.

Варіант RST багатше укомплектований: його салон оброблений шкірою, передбачені система напівавтономного кермування, пневпопідвіска та керовані задні колеса.

[ + – ] Пікап запропонують лише в чотиридверній версії [ + – ] Показ приладів виведено на дисплей [ + – ] Задні сидіння пікапа складаються [ + – ] Передній багажник Chevrolet Silverado EV [ + – ] Кузов Chevrolet Silverado EV з'єднується із салоном

Вантажопідйомність пікапа — 590 кг. Стандартно вантажний кузов досягає 1,8 м у довжину, але за бажанням його можна продовжити за рахунок салону, прибравши задню стінку пасажирської кабіни і склавши задні сидіння.

Характеристики Chevrolet Silverado EV

Обидві модифікації пікапа — повнопривідні та з двома моторами:

Chevrolet Silverado EV WT — потужність 510 к. с., крутний момент 834 Н∙м, маса причепа, що буксирується, — 3,6 тонни;

Chevrolet Silverado EV RST — потужність 664 к. с., крутний момент 1063 Н∙м, маса причепа, що буксирується, — 4,5 тонни.

Більш потужний пікап розганяється до 100 км/год за 4,5 с. Запас ходу в обох версіях однаковий — понад 640 км. Батарея підтримує швидку 350-кіловатну зарядку (як Tesla Supercharger): у цьому випадку поповнити заряд на 25% можна за 10 хвилин. Крім того, є можливість підключення різного спеціального електроустаткування — на зразок зварювального інвертора або циркулярної пилки.

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