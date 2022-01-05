Sony готуються випускати автомобілі та показали яскравий електрокросовер (відео)

Vision-S 02 — уже другий автомобіль від Sony. Розробкою авто займеться новий підрозділ Sony Mobility.

У Лас-Вегасі на шоу електроніки CES-2022 дебютував електрокар Sony Vision-S 02. Це вже другий концепт-кар від японського гіганта — компанія всерйоз зайнялася розробкою авто. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Новий Sony Vision-S 02 — семимісний електричний кросовер. Обтічний дизайн із загостреним "носом" виконаний в дусі седана Sony Vision-S, також показаного на CES, але в 2020 році. В авто висувні дверні ручки, а дзеркала заднього виду замінені на камери.

Розміри Sony Vision-S 02:

довжина — 4,9 м;

ширина — 1,93 м;

висота — 1,65 м;

колісна база — 3,03 м;

маса — 2 480 кг.

[ + – ] Кросовер отримав два мотори та повний привід [ + – ] У салоні — одразу кілька дисплеїв [ + – ] Компанія продовжить розробку авто [ + – ] У салоні – сім місць

У салоні на всю ширину передньої панелі розтягнутий широкий екран, поділений на кілька секцій. Окремий сенсорний екран замінює кнопки клімат-контролю, а також встановлені два монітори для задніх пасажирів.

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Електромобіль Sony Vision-S 02 оснащений повним приводом і двома моторами сумарною потужністю 536 к. с. Він здатний розвинути 180 км/год. Оснащення враховує пневмопідвіску.

У Sony заявили, що продовжать розробку автомобілів. З весни для цього відкриють спеціальний підрозділ Sony Mobility.

[ + – ] Sony Vision-S 02 — уже другий електромобіль від японської компанії

Sony — не перший виробник побутової електроніки, який взявся за створення авто. Уже представлені автомобілі Huawei та Foxconn, готує свій проєкт і Xiaomi.

Раніше Фокус повідомляв, що на шоу CES представили оригінальний електромобіль BMW, здатний за кілька секунд змінити колір.