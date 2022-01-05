Представлений разючий електрокар BMW: він має понад 600 сил і змінює колір кузова (відео)

BMW iX M60 — топова "гаряча" версія кросовера. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 3,8 с.

Електромобіль BMW iX одержав заряджену версію M60. Це перша електронна модель від підрозділу BMW Motorsport. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

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[ + – ] Розгін до 100 км/год займає 3,8 с Фото: BMW

Новий BMW iX M60 отримав збільшення в потужності — тепер два його мотори розвивають 619 к. с. Максимальний крутний момент виріс до 1 100 Н∙м. Повнопривідний електрокросовер BMW розганяється до 100 км/год за 3,8 с і здатний розвинути 250 км/год.

Акумуляторна батарея залишилася стандартною — ємністю 105,2 кВт∙год. Заявлений запас ходу — 566 км (за циклом WLTP). Зарядити електромобіль BMW на 80% у швидкому режимі можна за 35 хвилин.

[ + – ] Салон оброблений шкірою та алькантарою Фото: BMW

Кросовер BMW iX M60 отримав стандартні адаптивні амортизатори та пневмопідвіску. Також встановлені збільшені гальма.

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Впізнати новий BMW iX M60 можна за обважуванням і 21-дюймовими дисками. Салон оброблений шкірою та алькантарою, а комплектацію розширили чотиризонний клімат-контроль, вентиляція сидінь, камери 360-градусного огляду та паркувальний автопілот.

[ + – ] Колір кузова змінюється натисканням кнопки

Крім того, саме на BMW iX M60 на шоу CES 2022 дебютувала цікава нова технологія — колір кузова, що змінюється. Натисканням кнопки можна змінити забарвлення із сірого на білий. Поки що технологія в розробці, але незабаром її можуть запропонувати як опцію.

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