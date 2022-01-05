Представлений разючий електрокар BMW: він має понад 600 сил і змінює колір кузова (відео)
BMW iX M60 — топова "гаряча" версія кросовера. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 3,8 с.
Електромобіль BMW iX одержав заряджену версію M60. Це перша електронна модель від підрозділу BMW Motorsport. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.
Новий BMW iX M60 отримав збільшення в потужності — тепер два його мотори розвивають 619 к. с. Максимальний крутний момент виріс до 1 100 Н∙м. Повнопривідний електрокросовер BMW розганяється до 100 км/год за 3,8 с і здатний розвинути 250 км/год.
Акумуляторна батарея залишилася стандартною — ємністю 105,2 кВт∙год. Заявлений запас ходу — 566 км (за циклом WLTP). Зарядити електромобіль BMW на 80% у швидкому режимі можна за 35 хвилин.
Кросовер BMW iX M60 отримав стандартні адаптивні амортизатори та пневмопідвіску. Також встановлені збільшені гальма.Важливо
Впізнати новий BMW iX M60 можна за обважуванням і 21-дюймовими дисками. Салон оброблений шкірою та алькантарою, а комплектацію розширили чотиризонний клімат-контроль, вентиляція сидінь, камери 360-градусного огляду та паркувальний автопілот.
Крім того, саме на BMW iX M60 на шоу CES 2022 дебютувала цікава нова технологія — колір кузова, що змінюється. Натисканням кнопки можна змінити забарвлення із сірого на білий. Поки що технологія в розробці, але незабаром її можуть запропонувати як опцію.
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