Представлен впечатляющий электрокар BMW: у него свыше 600 сил и меняется цвет кузова (видео)

BMW iX M60 – топовая "горячая" версия кроссовера. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с.

Электромобиль BMW iX получил заряженную версию M60. Это первая электрическая модель от подразделения BMW Motorsport. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

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[ + – ] Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с Фото: BMW

Новый BMW iX M60 получил прибавку в мощности – теперь два его мотора развивают 619 л. с. Максимальный крутящий момент вырос до 1100 Н∙м. Полноприводной электрокроссовер BMW разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и способен развить 250 км/ч.

Аккумуляторная батарея осталась стандартной – емкостью 105,2 кВт∙ч. Заявленный запас хода – 566 км (по циклу WLTP). Зарядить электромобиль BMW на 80% в быстром режиме можно за 35 минут.

[ + – ] Салон отделан кожей и алькантарой Фото: BMW

Кроссовер BMW iX M60 получил стандартные адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску. Также установлены увеличенные тормоза.

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Узнать новый BMW iX M60 можно по обвесу и 21-дюймовым дискам. Салон отделан кожей и алькантарой, а комплектацию расширили четырехзонный климат-контроль, вентиляция сидений, камеры 360-градусного обзора и парковочный автопилот.

[ + – ] Цвет кузова меняется нажатием кнопки

Кроме того, именно на BMW iX M60 на шоу CES 2022 дебютировала интересная новая технология – изменяемый цвет кузова. Нажатием кнопки можно поменять окрас с серого на белый. Пока технология в разработке, но вскоре ее могут предложить в качестве опции.

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