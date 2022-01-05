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Представлен впечатляющий электрокар BMW: у него свыше 600 сил и меняется цвет кузова (видео)

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Фото: BMW | BMW iX M60 - топовая мощная версия электрокроссовера

BMW iX M60 – топовая "горячая" версия кроссовера. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с.

Электромобиль BMW iX получил заряженную версию M60. Это первая электрическая модель от подразделения BMW Motorsport. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

BMW iX M60, BMW iX, новый BMW iX M60, электромобиль BMW iX, BMW iX 2022
Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с
Фото: BMW

Новый BMW iX M60 получил прибавку в мощности – теперь два его мотора развивают 619 л. с. Максимальный крутящий момент вырос до 1100 Н∙м. Полноприводной электрокроссовер BMW разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и способен развить 250 км/ч.

Аккумуляторная батарея осталась стандартной – емкостью 105,2 кВт∙ч. Заявленный запас хода – 566 км (по циклу WLTP). Зарядить электромобиль BMW на 80% в быстром режиме можно за 35 минут.

BMW iX M60, BMW iX, новый BMW iX M60, электромобиль BMW iX, BMW iX 2022
Салон отделан кожей и алькантарой
Фото: BMW

Кроссовер BMW iX M60 получил стандартные адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску. Также установлены увеличенные тормоза.

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Узнать новый BMW iX M60 можно по обвесу и 21-дюймовым дискам. Салон отделан кожей и алькантарой, а комплектацию расширили четырехзонный климат-контроль, вентиляция сидений, камеры 360-градусного обзора и парковочный автопилот.

Цвет кузова меняется нажатием кнопки

Кроме того, именно на BMW iX M60 на шоу CES 2022 дебютировала интересная новая технология – изменяемый цвет кузова. Нажатием кнопки можно поменять окрас с серого на белый. Пока технология в разработке, но вскоре ее могут предложить в качестве опции.

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