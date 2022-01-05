Представлен впечатляющий электрокар BMW: у него свыше 600 сил и меняется цвет кузова (видео)
BMW iX M60 – топовая "горячая" версия кроссовера. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с.
Электромобиль BMW iX получил заряженную версию M60. Это первая электрическая модель от подразделения BMW Motorsport. Об этом сообщает официальный сайт BMW.
Новый BMW iX M60 получил прибавку в мощности – теперь два его мотора развивают 619 л. с. Максимальный крутящий момент вырос до 1100 Н∙м. Полноприводной электрокроссовер BMW разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и способен развить 250 км/ч.
Аккумуляторная батарея осталась стандартной – емкостью 105,2 кВт∙ч. Заявленный запас хода – 566 км (по циклу WLTP). Зарядить электромобиль BMW на 80% в быстром режиме можно за 35 минут.
Кроссовер BMW iX M60 получил стандартные адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску. Также установлены увеличенные тормоза.Важно
Узнать новый BMW iX M60 можно по обвесу и 21-дюймовым дискам. Салон отделан кожей и алькантарой, а комплектацию расширили четырехзонный климат-контроль, вентиляция сидений, камеры 360-градусного обзора и парковочный автопилот.
Кроме того, именно на BMW iX M60 на шоу CES 2022 дебютировала интересная новая технология – изменяемый цвет кузова. Нажатием кнопки можно поменять окрас с серого на белый. Пока технология в разработке, но вскоре ее могут предложить в качестве опции.
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