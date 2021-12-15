Флагманский электрокар BMW показали на фото и видео: у него 750 сил и запас хода 700 км
BMW 7 Series нового поколения получит электрическую версию. Седан предложат в двух модификациях.
Новый BMW i7 показали на первых официальных фото и видео. Большой электромобиль представят в 2022 году и он станет флагманом в электрической линейке марки. Об этом сообщает официальный сайт BMW.
Электромобиль BMW i7, по сути, является модификацией седана 7 Series нового поколения. Ожидается, что дебютирует он одновременно с бензиновыми и дизельными версиями новой модели. Основным конкурентом модели называют Mercedes-Benz EQS.
На фото и видео новый BMW i7, хотя можно различить знакомый силуэт BMW 7 Series. Сохранена и фирменная решетка радиатора. Сейчас электрокар активно проходит тесты в экстремальных условиях.Важно
На данный момент известно о двух версиях модели. Начальный электромобиль BMW i7 2022 получит полный привод и два мотора общей мощностью 544 л. с., а также сможет проехать около 500 км без подзарядки.
Топовая версия будет ощутимо мощнее – примерно 750 л. с. К тому же, ее оснастят большой аккумуляторной батареей емкостью 120 кВт∙ч, а потому запас хода достигнет 700 км.
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