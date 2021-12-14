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Итальянцы рассекретили подробности нового конкурента BMW X2 и Mercedes GLA

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Кроссовер Alfa Romeo, Alfa Romeo Tonale, новый Alfa Romeo Tonale, Alfa Romeo Tonale 2022
Фото: Motor1.com | Alfa Romeo Tonale покажут в начале 2022 года

Alfa Romeo Tonale предложат в бензиновой, дизельной и гибридной версиях. Премьеру кроссовера несколько раз откладывали.

Появилась информация про новый Alfa Romeo Tonale. Компактный кроссовер наконец представят в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает сайт Motor1.

Дебют Alfa Romeo Tonale несколько раз откладывали из-за пандемии и дефицита микрочипов. Закрытая презентация модели для дилеров уже прошла и некоторая озвученная там информация просочилась в интернет.

Кроссовер Alfa Romeo, Alfa Romeo Tonale, новый Alfa Romeo Tonale, Alfa Romeo Tonale 2022
Дизайн Alfa Romeo Tonale уже рассекречен
Фото: Motor1.com

Кроссовер Alfa Romeo Tonale позиционируют, как конкурента Audi Q3, BMW X2 и Mercedes-Benz GLA. Он построен на платформе Jeep Compass, но по размерам чуть крупнее американского собрата:

  • Длина – 4528 мм
  • Ширина – 1835 мм
  • Высота – 1604 мм
  • Колесная база – 2636 мм
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Дизайн Alfa Romeo Tonale ранее уже был рассекречен. У кроссовера длинный капот, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.

Кроссовер Alfa Romeo, Alfa Romeo Tonale, новый Alfa Romeo Tonale, Alfa Romeo Tonale 2022
Кроссовер построен на платформе Jeep Compass
Фото: Motor1.com

Как стало известно, Alfa Romeo Tonale оснастят 1,3-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 130 и 160 л. с., а также 1,6-литровым 130-сильным турбодизелем. Позже появится топовый подзаряжаемый гибрид мощностью 240 л. с., способный проехать более 50 км на электротяге. Запланированы версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал о первом электрокроссовере SsangYong. Он привлекает невысокой ценой.