Корейцы показали недорогой электрокроссовер с богатым оснащением

Новый SsangYong Korando получил электрическую версию e-Motion. Ее уже можно заказать в Европе.

SsangYong запускает в продажу свой первый электромобиль. Кроссовер SsangYong Korando e-Motion будет доступен в Европе по цене от 36 тыс. евро. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

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[ + – ] Запас хода составляет 340 км

Новый SsangYong Korando e-Motion переднеприводной и оснащен мотором мощностью 190 л. с. и с крутящим моментом в 360 Н∙м. Полноприводные варианты пока не планируются.

[ + – ] Комплектация электрокроссовера довольно богатая

Аккумуляторная батарея емкостью 61,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 340 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно будет за 33 минуты, а от домашней электросети – за 11 часов.

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От бензинового SsangYong Korando 2021 электрическую версию можно отличить по пластиковой заглушке на месте решетки радиатора. Кроме того, Несколько изменен передний бампер, что увеличило длину кроссовера на 15 мм (до 4465 мм).

[ + – ] Быстрая зарядка на 80% занимает 33 минуты

В салоне изменения сводятся к новому меню цифровой панели приборов. Комплектация SsangYong Korando e-Motion довольно богатая – включает двухзонный климат-контроль, 9-дюймовый сенсорный дисплей, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля слепых зон. В топовой версии за 39 тыс. евро салон отделан кожей, а передние сиденья получили электропривод.

Ранее Фокус рассказывал о новом электрокроссовере от Huawei. Его запас хода – 1000 км.