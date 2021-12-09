Корейці показали недорогий електрокросовер із багатим обладнанням

Новий SsangYong Korando отримав електронну версію e-Motion. Її вже можна замовити в Європі.

SsangYong запускає у продаж свій перший електромобіль. Кросовер SsangYong Korando e-Motion буде доступний у Європі за ціною від 36 тис. євро. Про це повідомляє видання Auto Motor und Sport.

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[ + – ] Запас ходу становить 340 км.

Новий SsangYong Korando e-Motion передньопривідний та оснащений мотором потужністю 190 к. с. і з крутним моментом 360 Н∙м. Повнопривідні варіанти поки що не плануються.

[ + – ] Комплектація електрокросовера досить багата

Акумуляторна батарея ємністю 61,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 340 км. Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна буде за 33 хвилини, а від домашньої електромережі — за 11 годин.

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Від бензинового SsangYong Korando 2021 електричну версію можна відрізнити за пластиковою заглушкою на місці решітки радіатора. Крім того, дещо змінено передній бампер, що збільшило довжину кросовера на 15 мм (до 4 465 мм).

[ + – ] Швидка зарядка на 80% займає 33 хвилини

У салоні зміни зводяться до нового меню цифрової панелі приладів. Комплектація SsangYong Korando e-Motion досить багата — враховує двозонний клімат-контроль, 9-дюймовий дисплей сенсорний, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та контролю сліпих зон. У топовій версії за 39 тис. євро салон оброблений шкірою, а передні сидіння отримали електропривід.

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