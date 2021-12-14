Італійці розсекретили подробиці нового конкурента BMW X2 та Mercedes GLA
Alfa Romeo Tonale запропонують у бензиновій, дизельній і гібридній версіях. Прем'єру кросовера кілька разів відкладали.
З'явилася інформація про новий Alfa Romeo Tonale. Компактний кросовер нарешті представлять у першому кварталі 2022 року. Про це повідомляє сайт Motor1.
Дебют Alfa Romeo Tonale кілька разів відкладали через пандемію і дефіцит мікрочіпів. Закрита презентація моделі для дилерів уже пройшла і деяка озвучена інформація просочилася в інтернет.
Кросовер Alfa Romeo Tonale позиціонують як конкурента Audi Q3, BMW X2 і Mercedes-Benz GLA. Він побудований на платформі Jeep Compass, але за розмірами трохи більший за американського побратима:
- довжина — 4 528 мм;
- ширина — 1 835 мм;
- висота — 1 604 мм;
- колісна база — 2 636 мм.
Дизайн Alfa Romeo Tonale раніше вже було розсекречено. У кросовера довгий капот, а ручки задніх дверей заховані у стійках даху.
Як стало відомо, Alfa Romeo Tonale оснастять 1,3-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 130 та 160 к. с., а також 1,6-літровим 130-сильним турбодизелем. Пізніше з'явиться топовий гібрид, що підзаряджається, потужністю 240 к. с., здатний проїхати понад 50 км на електротязі. Заплановані версії з переднім і повним приводом.
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