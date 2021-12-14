Італійці розсекретили подробиці нового конкурента BMW X2 та Mercedes GLA

Alfa Romeo Tonale запропонують у бензиновій, дизельній і гібридній версіях. Прем'єру кросовера кілька разів відкладали.

З'явилася інформація про новий Alfa Romeo Tonale. Компактний кросовер нарешті представлять у першому кварталі 2022 року. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Дебют Alfa Romeo Tonale кілька разів відкладали через пандемію і дефіцит мікрочіпів. Закрита презентація моделі для дилерів уже пройшла і деяка озвучена інформація просочилася в інтернет.

[ + – ] Дизайн Alfa Romeo Tonale вже розсекречено Фото: Motor1.com

Кросовер Alfa Romeo Tonale позиціонують як конкурента Audi Q3, BMW X2 і Mercedes-Benz GLA. Він побудований на платформі Jeep Compass, але за розмірами трохи більший за американського побратима:

довжина — 4 528 мм;

ширина — 1 835 мм;

висота — 1 604 мм;

колісна база — 2 636 мм.

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Дизайн Alfa Romeo Tonale раніше вже було розсекречено. У кросовера довгий капот, а ручки задніх дверей заховані у стійках даху.

[ + – ] Кросовер побудований на платформі Jeep Compass Фото: Motor1.com

Як стало відомо, Alfa Romeo Tonale оснастять 1,3-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 130 та 160 к. с., а також 1,6-літровим 130-сильним турбодизелем. Пізніше з'явиться топовий гібрид, що підзаряджається, потужністю 240 к. с., здатний проїхати понад 50 км на електротязі. Заплановані версії з переднім і повним приводом.

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