Флагманський електрокар BMW показали на фото та відео: у нього 750 сил і запас ходу 700 км

BMW 7 Series нового покоління отримає електронну версію. Седан запропонують у двох модифікаціях.

Новий BMW i7 показали на перших офіційних фото та відео. Великий електромобіль представлять у 2022 році, і він стане флагманом в електричній лінійці марки. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

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Електромобіль BMW i7 є модифікацією седана 7 Series нового покоління. Очікується, що дебютує він одночасно з бензиновими і дизельними версіями нової моделі. Основним конкурентом моделі називають Mercedes-Benz EQS.

[ + – ] Запас ходу електрокара становитиме 500-700 км. Фото: BMW

На фото та відео новий BMW i7, хоча можна розрізнити знайомий силует BMW7 Series. Збережено й фірмові ґрати радіатора. Зараз електрокар активно проходить випробування в екстремальних умовах.

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Наразі відомо про дві версії моделі. Початковий електромобіль BMW i7 2022 отримає повний привід і два мотори загальною потужністю 544 к. с., а також зможе проїхати близько 500 км без підзарядки.

[ + – ] Прототипи BMW i7 зняли під час тестів

Топова версія буде відчутно потужніша — приблизно 750 к. с. До того ж, її оснастять великою акумуляторною батареєю ємністю 120 кВт∙год, тому запас ходу досягне 700 км.

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