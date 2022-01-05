Розсекречений недорогий кросовер від Chery та Huawei: у нього гібридна установка й автопілот
Jetour X-1 – міський кросовер для молоді. Модель планують експортувати.
Опубліковано перші фото нового Jetour X-1 від Chery. Інноваційний кросовер надійде в продаж у першій половині цього року та буде недорогим – близько 25 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.
Jetour – наймолодший бренд концерну Chery. Компанія орієнтується на молодіжні кросовери з багатою комплектацією. Марку вже представлено в Україні, а на 2022 рік заплановано вихід на ринок Південної Америки. X-1 планують постачати на експорт.
Новий Jetour X-1 – невеликий кросовер довжиною близько 4,4 м. Він побудований на сучасній платформі найновішого кросовера Chery Omoda 5. Авто є гібридом, що заряджається, і оснащене 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою й електромотором. Запропонують версії з переднім і повним приводом.Важливо
Китайський кросовер відрізняється елегантним дизайном із вигнутими формами. Широкі ґрати радіатора поєднуються з двоповерховою діодною оптикою. Дверні ручки виготовлені такими, що видвигаються.
Jetour X-1 стане першою моделлю Chery з автопілотом третього рівня. Розробили його в Huawei, і він дозволяє кросоверу пересуватися повністю в автономному режимі – втручання водія може знадобитися тільки в екстремальних ситуаціях.
Раніше Фокус повідомляв, що в Huawei розробили власний кросовер. Його запас ходу – близько 1000 км.