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Дешева альтернатива Smart: китайці показали міський електромобіль за $5000

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Dongfeng FengGuang Mini EV, Dongfeng Mini EV, китайські електромобілі, китайські електрокари
Фото: CarNewsChina | Dongfeng FengGuang Mini EV оснащений скромним 34-сильним двигуном

Dongfeng FengGuang Mini EV – мініатюрний міський електромобіль за невеликі гроші. Попри компактні розміри, він чотиримісний.

Опубліковано перші фото Dongfeng FengGuang Mini EV. Бюджетний китайський електромобіль представлять у першому кварталі цього року і продаватимуть за ціною приблизно від 5000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Dongfeng FengGuang Mini EV, Dongfeng Mini EV, китайські електромобілі, китайські електрокари
Хетчбек досягає всього 3 м завдовжки
Фото: CarNewsChina

Новий Dongfeng FengGuang Mini EV – компактна міська модель. Основними її конкурентами називають найпопулярніший китайський електромобіль Wuling Honguang Mini EV та новий Chery QQ Ice Cream. За розмірами новачок можна порівняти з конкурентами і лише трохи більше Smart:

  • Довжина – 2995 мм
  • Ширина – 1495 мм
  • Висота – 1640 мм
  • Колісна база – 1960 мм
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Зовні електрокар також схожий із суперниками – у нього незграбний дизайн з вертикальними стійками даху та коротким високим капотом. Незважаючи на малі розміри, авто є чотиримісним, хоча задні сидіння розраховані на дітей.

Dongfeng FengGuang Mini EV, Dongfeng Mini EV, китайські електромобілі, китайські електрокари
Авто відрізняється незграбним дизайном
Фото: CarNewsChina

Електромобіль Dongfeng FengGuang Mini EV оснащений двигуном потужністю 34 к. с., А його максимальна швидкість становить 100 км/год. Характеристики батареї поки що не розсекречені, але, швидше за все, запас ходу становитиме близько 150-170 км.

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