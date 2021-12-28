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У Китаї презентували новий недорогий електрокар: його запас ходу більший, ніж у Nissan Leaf

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Jiayuan Komi, китайський електромобіль, китайські автомобілі
Фото: CarNewsChina | Jiayuan Komi — триметровий міський електрокар

Jiayuan Komi — компактний чотиримісний електрокар. Модель пропонують у версіях потужністю 27 та 41 к. с.

У Китаї презентували мініатюрний бюджетний електрокар Jiayuan Komi. Він уже доступний на замовлення за дуже привабливою ціною в 56 800 — 67 800 юанів ($9000-10 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Jiayuan Komi, китайський електромобіль, китайські автомобілі
Запас ходу електромобіля – до 322 км.
Фото: CarNewsChina

Новий Jiayuan Komi – компактний міський хетчбек. У нього стриманий дизайн із круглими фарами та решіткою радіатора у стилі Jeep. За розмірами електрокар лише трохи більше за Smart:

  • Довжина – 2998 мм
  • Ширина – 1522 мм
  • Висота – 1555 мм
  • Колісна база – 2000 мм
Jiayuan Komi, китайський електромобіль, китайські автомобілі
Комплектація включає кондиціонер та віртуальну приладову панель
Фото: CarNewsChina

Як не дивно, такий невеликий автомобіль є чотиримісним, хоча задні сидіння більше розраховані на дітей. Бюджетна модель отримала віртуальну панель приладів та 7,0-дюймовий сенсорний дисплей з функцією перегляду відео. Також комплектація Jiayuan Komi включає безключовий доступ та кондиціонер.

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Китайський електромобіль запропонують у двох версіях. Базовий Jiayuan Komi оснащений двигуном потужністю 27 к. с. і з крутним моментом 90 Н∙м. Акумуляторна батарея на 17,8 кВт∙год дозволяє проїхати 161 км без підзарядки.

Jiayuan Komi, китайський електромобіль, китайські автомобілі
Задні сидіння призначені для дітей
Фото: CarNewsChina

Топова версія має 41 к. с. та 110 Н∙м. Батарея в неї більша (30 кВт∙год), тому запас ходу – 322 км, тобто більше, ніж у масового Nissan Leaf. Максимальна швидкість в обох модифікаціях обмежена на позначці 100 км/год.

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