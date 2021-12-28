У Китаї презентували новий недорогий електрокар: його запас ходу більший, ніж у Nissan Leaf

Jiayuan Komi — компактний чотиримісний електрокар. Модель пропонують у версіях потужністю 27 та 41 к. с.

У Китаї презентували мініатюрний бюджетний електрокар Jiayuan Komi. Він уже доступний на замовлення за дуже привабливою ціною в 56 800 — 67 800 юанів ($9000-10 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Запас ходу електромобіля – до 322 км. Фото: CarNewsChina

Новий Jiayuan Komi – компактний міський хетчбек. У нього стриманий дизайн із круглими фарами та решіткою радіатора у стилі Jeep. За розмірами електрокар лише трохи більше за Smart:

Довжина – 2998 мм

Ширина – 1522 мм

Висота – 1555 мм

Колісна база – 2000 мм

[ + – ] Комплектація включає кондиціонер та віртуальну приладову панель Фото: CarNewsChina

Як не дивно, такий невеликий автомобіль є чотиримісним, хоча задні сидіння більше розраховані на дітей. Бюджетна модель отримала віртуальну панель приладів та 7,0-дюймовий сенсорний дисплей з функцією перегляду відео. Також комплектація Jiayuan Komi включає безключовий доступ та кондиціонер.

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Китайський електромобіль запропонують у двох версіях. Базовий Jiayuan Komi оснащений двигуном потужністю 27 к. с. і з крутним моментом 90 Н∙м. Акумуляторна батарея на 17,8 кВт∙год дозволяє проїхати 161 км без підзарядки.

[ + – ] Задні сидіння призначені для дітей Фото: CarNewsChina

Топова версія має 41 к. с. та 110 Н∙м. Батарея в неї більша (30 кВт∙год), тому запас ходу – 322 км, тобто більше, ніж у масового Nissan Leaf. Максимальна швидкість в обох модифікаціях обмежена на позначці 100 км/год.

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