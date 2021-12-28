В Китае презентовали новый недорогой электрокар: его запас хода больше, чем у Nissan Leaf

Jiayuan Komi -компактный четырехместный электрокар. Модель предлагают в версиях мощностью 27 и 41 л. с.

В Китае презентовали миниатюрный бюджетный электрокар Jiayuan Komi. Он уже доступен по заказа по весьма привлекательной цене в 56 800 – 67 800 юаней ($9000-10 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Запас хода электромобиля - до 322 км Фото: CarNewsChina

Новый Jiayuan Komi – компактный городской хэтчбек. У него сдержанный дизайн с круглыми фарами и решеткой радиатора в стиле Jeep. По размерам электрокар лишь немного больше Smart:

Длина – 2998 мм

Ширина – 1522 мм

Высота – 1555 мм

Колесная база – 2000 мм

[ + – ] Комплектация включает кондиционер и виртуальную приборную панель Фото: CarNewsChina

Как ни странно, столь небольшой автомобиль является четырехместным, хотя задние сиденья больше рассчитаны на детей. Бюджетная модель получила виртуальную панель приборов и 7,0-дюймовый сенсорный дисплей с функцией просмотра видео. Также комплектация Jiayuan Komi включает бесключевой доступ и кондиционер.

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Китайский электромобиль предложат в двух версиях. Базовый Jiayuan Komi оснащен мотором мощностью 27 л. с. и с крутящим моментом в 90 Н∙м. Аккумуляторная батарея на 17,8 кВт∙ч позволяет проехать 161 км без подзарядки.

[ + – ] Задние сиденья предназначены для детей Фото: CarNewsChina

Топовая версия имеет в распоряжении 41 л. с. и 110 Н∙м. Батарея у нее побольше (30 кВт∙ч), а потому запас хода – 322 км, то есть больше, чем у массового Nissan Leaf. Максимальная скорость в обеих модификациях ограничена на отметке в 100 км/ч.

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