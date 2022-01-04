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Дешевая альтернатива Smart: китайцы показали городской электромобиль за $5000

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Dongfeng FengGuang Mini EV, Dongfeng Mini EV, китайские электромобили, китайские электрокары
Фото: CarNewsChina | Dongfeng FengGuang Mini EV оснащен скромным 34-сильным мотором

Dongfeng FengGuang Mini EV – миниатюрный городской электромобиль за небольшие деньги. Несмотря на компактные размеры, он четырехместный.

Опубликованы первые фото Dongfeng FengGuang Mini EV. Бюджетный китайский электромобиль представят в первом квартале нынешнего года и будут продавать по цене примерно от 5000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Dongfeng FengGuang Mini EV, Dongfeng Mini EV, китайские электромобили, китайские электрокары
Хэтчбек достигает всего 3 м в длину
Фото: CarNewsChina

Новый Dongfeng FengGuang Mini EV – компактная городская модель. Основными ее конкурентами называют самый популярный китайский электромобиль Wuling Honguang Mini EV и новый Chery QQ Ice Cream. По размерам новичок сопоставим с конкурентами и лишь немного крупнее Smart:

  • Длина – 2995 мм
  • Ширина – 1495 мм
  • Высота – 1640 мм
  • Колесная база – 1960 мм
Важно
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Внешне электрокар также схож с соперниками – у него угловатый дизайн с вертикальными стойками крыши и коротким высоким капотом. Несмотря на малые размеры, авто является четырехместным, хотя задние сиденья рассчитаны на детей.

Dongfeng FengGuang Mini EV, Dongfeng Mini EV, китайские электромобили, китайские электрокары
Авто отличается угловатым дизайном
Фото: CarNewsChina

Электромобиль Dongfeng FengGuang Mini EV оснащен мотором мощностью 34 л. с., а его максимальная скорость составляет 100 км/ч. Характеристики батареи пока не рассекречены, но, скорее всего, запас хода составит около 150-170 км.

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