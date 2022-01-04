Дешевая альтернатива Smart: китайцы показали городской электромобиль за $5000
Dongfeng FengGuang Mini EV – миниатюрный городской электромобиль за небольшие деньги. Несмотря на компактные размеры, он четырехместный.
Опубликованы первые фото Dongfeng FengGuang Mini EV. Бюджетный китайский электромобиль представят в первом квартале нынешнего года и будут продавать по цене примерно от 5000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Dongfeng FengGuang Mini EV – компактная городская модель. Основными ее конкурентами называют самый популярный китайский электромобиль Wuling Honguang Mini EV и новый Chery QQ Ice Cream. По размерам новичок сопоставим с конкурентами и лишь немного крупнее Smart:
- Длина – 2995 мм
- Ширина – 1495 мм
- Высота – 1640 мм
- Колесная база – 1960 мм
Внешне электрокар также схож с соперниками – у него угловатый дизайн с вертикальными стойками крыши и коротким высоким капотом. Несмотря на малые размеры, авто является четырехместным, хотя задние сиденья рассчитаны на детей.
Электромобиль Dongfeng FengGuang Mini EV оснащен мотором мощностью 34 л. с., а его максимальная скорость составляет 100 км/ч. Характеристики батареи пока не рассекречены, но, скорее всего, запас хода составит около 150-170 км.
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