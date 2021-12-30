Новый турецкий электромобиль показали на первых изображениях: до премьеры - считанные дни
Седан станет второй моделью в линейке новой турецкой марки TOGG. Его запас хода — до 500 км.
Опубликованы патентные изображения электрического седана TOGG. Турецкий электромобиль ранее демонстрировали как концепт-кар, а серийная модель будет представлена уже через несколько дней. Об этом сообщает сайт AutoWeek.
Седан станет второй моделью в линейке TOGG после кроссовера и вместе с ним дебютирует на шоу электроники CES в Лас-Вегасе 3 января. Дизайн обоих электрокаров разработали в знаменитом итальянском ателье Pininfarina. У автомобиля стремительный дизайн с покатой крышей и камерами вместо зеркал заднего вида.
Силовая установка, скорее всего, будет такой же, как и у кроссовера TOGG. Электрокар предложат в 200-сильной заднеприводной и 400-сильной полноприводной версиях. Топовый вариант сможет проехать 500 км без подзарядки.Важно
Напомним, консорциум TOGG создан группой турецких предпринимателей во главе с миллионером Мехметом Гюрджаном Каркашем. В создание первых турецких автомобилей уже вложено 3,7 млрд. долларов и проекту активно содействует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Испытывают электрокары на трассе Формулы-1.
Старт производства на новейшем предприятии в провинции Бурса намечен на 2022 год. Вслед за кроссовером и седаном модельный ряд TOGG пополнят хэтчбек С-класса, минивэн и компактный кроссовер. К 2030 году объемы производства планируют довести до 175 тыс. авто ежегодно.
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