Китайцы показали инновационный электрокар с 1000 км запаса хода и виртуальной реальностью

Nio ET5 в конце 2022 года появится на европейском рынке. Электрокар предложат в трех версиях.

В Китае презентовали новый Nio ET5. Электромобиль называют конкурентом Tesla Model 3 и запустят в продажу с сентября по цене от 328 тыс. юаней ($51,5 тыс.).А с конца 2022 года автомобиль также будет доступен в Германии, Дании, Норвегии, Нидерландах и Швеции. Об этом сообщает Motor1.

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[ + – ] Электрокар предложат в трех версиях Фото: NIO

Электромобиль Nio ET5 по дизайну напоминает флагманскую модель ET7 – у него схожий обтекаемый силуэт, узкие диодные фары и выдвижные дверные ручки. Однако новичок несколько компактнее:

Длина – 4790 мм

Ширина – 1960 мм

Высота – 1499 мм

Колесная база – 2888 мм

[ + – ] Электрокар получил автопилот и очки виртуальной реальности Фото: NIO

В салоне обращают на себя внимание цифровая панель приборов и большой наклоненный сенсорный дисплей мультимедиа. Nio ET5 2022 получил интересные опции вроде автопилота, доступа в салон со смартфона и очков виртуальной реальности (естественно, пользоваться ими можно только если авто стоит).

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Новый Nio ET5 будет доступен только в полноприводной версии с двумя моторами общей мощностью 483 л. с. Она разгоняется до сотни за 4,3 с. Тормозной путь со 100 км/ч занимает всего 33,9 м.

[ + – ] Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с Фото: NIO

На выбор предложат три вида батареи:

емкостью 75 кВт∙ч – запас хода 550 км

емкостью 100 кВт∙ч – запас хода 700 км

емкостью 150 кВт∙ч – запас хода 1000 км

Ранее Фокус рассказывал, что в Европе перед запуском в продажу провели краш-тест электрокроссовера Nio ES8 и его результаты приятно удивили.