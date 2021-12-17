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Какими новыми авто владельцы довольны больше и меньше всего

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рейтинг качества, рейтинг удовлетворенности клиентов, лучшие авто года, новые автомобили
Фото: Honda | Первое место в рейтинге заняла Honda

Владельцы оценивали автомобили по 12 разным параметрам по 100-бальной шкале.

Опубликованы результаты исследования индекса удовлетворенности клиентов новыми автомобилями. Провела его американская организация ACSI и результаты оказались весьма интересными. Об этом сообщает сайт Carscoops.

рейтинг качества, рейтинг удовлетворенности клиентов
Средний показатель по отрасли - 78 баллов
Фото: carscoops.com

В ACSI опросили 4888 американских водителей с 6 июля 2020 года по 28 июня 2021 года. Их попросили оценить их опыт с новыми авто по шкале от 0 до 100 баллов по 12 разным параметрам:

  1. Безопасность
  2. Надежность
  3. Управляемость
  4. Дизайн экстерьера
  5. Качество салона
  6. Комфорт
  7. Качество мультимедиа
  8. Надежность мультимедиа
  9. Технологии
  10. Экономичность
  11. Гарантия
  12. Информативность сайта производителя

Средний показатель удовлетворенности клиентов составил 78 баллов. Больше всего довольны владельцы Honda – 82 балла. Второе место делят сразу три бренда: у BMW, Lexus и Subaru по 81 баллу.

рейтинг качества, рейтинг удовлетворенности клиентов
Худший результат показал Chrysler
Фото: carscoops.com

Далее следуют Audi, Ram и Tesla (по 80 баллов). Выше среднего также показатель у Hyundai, Mazda и Toyota – по 79 баллов. Меньше всего владельцы удовлетворены автомобилями марок Infiniti (75 баллов), Mitsubishi (71) и Chrysler (70).

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Следует отметить, что в прошлом году лидеры были другие:

  • Lexus – 82 балла
  • Audi – 80
  • Cadillac – 80
  • Mercedes-Benz – 80
  • Ram – 80
  • Toyota – 80

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