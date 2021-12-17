Какими новыми авто владельцы довольны больше и меньше всего

Владельцы оценивали автомобили по 12 разным параметрам по 100-бальной шкале.

Опубликованы результаты исследования индекса удовлетворенности клиентов новыми автомобилями. Провела его американская организация ACSI и результаты оказались весьма интересными. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Средний показатель по отрасли - 78 баллов Фото: carscoops.com

В ACSI опросили 4888 американских водителей с 6 июля 2020 года по 28 июня 2021 года. Их попросили оценить их опыт с новыми авто по шкале от 0 до 100 баллов по 12 разным параметрам:

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Средний показатель удовлетворенности клиентов составил 78 баллов. Больше всего довольны владельцы Honda – 82 балла. Второе место делят сразу три бренда: у BMW, Lexus и Subaru по 81 баллу.

[ + – ] Худший результат показал Chrysler Фото: carscoops.com

Далее следуют Audi, Ram и Tesla (по 80 баллов). Выше среднего также показатель у Hyundai, Mazda и Toyota – по 79 баллов. Меньше всего владельцы удовлетворены автомобилями марок Infiniti (75 баллов), Mitsubishi (71) и Chrysler (70).

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Следует отметить, что в прошлом году лидеры были другие:

Lexus – 82 балла

Audi – 80

Cadillac – 80

Mercedes-Benz – 80

Ram – 80

Toyota – 80

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