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Якими новими авто власники задоволені більше і найменше

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рейтинг якості, рейтинг задоволеності клієнтів, найкращі авто року, нові автомобілі
Фото: Honda | Перше місце в рейтингу посіла Honda

Власники оцінювали автомобілі за 12 різними параметрами за 100-бальною шкалою.

Опубліковано результати дослідження індексу задоволеності клієнтів новими автомобілями. Провела його американська організація ACSI і результати виявилися дуже цікавими. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

рейтинг якості, рейтинг задоволеності клієнтів
Середній показник у галузі — 78 балів
Фото: carscoops.com

В ACSI опитали 4 888 американських водіїв із 6 липня 2020 року до 28 червня 2021 року. Їх попросили оцінити їхній досвід із новими авто за шкалою від 0 до 100 балів за 12 різними параметрами:

  1. Безпека.
  2. Надійність.
  3. Керованість.
  4. Дизайн екстер'єру.
  5. Якість салону.
  6. Комфорт.
  7. Якість мультимедіа.
  8. Надійність мультимедіа.
  9. Технології.
  10. Економічність.
  11. Гарантія.
  12. Інформативність сайту виробника.

Середній показник задоволеності клієнтів становить 78 балів. Найбільше задоволені власники Honda — 82 бали. Друге місце ділять одразу три бренди: у BMW, Lexus і Subaru по 81 балу.

рейтинг якості, рейтинг задоволеності клієнтів
Найгірший результат показав Chrysler
Фото: carscoops.com

Далі йдуть Audi, Ram і Tesla (по 80 балів). Вище середнього також показник у Hyundai, Mazda та Toyota — по 79 балів. Найменше власники задоволені автомобілями марок Infiniti (75 балів), Mitsubishi (71) та Chrysler (70).

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Варто зазначити, що минулого року лідери були іншими:

  • Lexus — 82 бали;
  • Audi — 80;
  • Cadillac — 80;
  • Mercedes-Benz — 80;
  • Ram — 80;
  • Toyota — 80.

Раніше Фокус розповідав про найкращі авто року в Європі. Майже всі вони електромобілі. А також публікував ТОП-10 найнадійніших та найненадійніших авто 2021 року, називав 17 найнадійніших європейських б/у авто сучасності.

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