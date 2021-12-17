Якими новими авто власники задоволені більше і найменше

Власники оцінювали автомобілі за 12 різними параметрами за 100-бальною шкалою.

Опубліковано результати дослідження індексу задоволеності клієнтів новими автомобілями. Провела його американська організація ACSI і результати виявилися дуже цікавими. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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[ + – ] Середній показник у галузі — 78 балів Фото: carscoops.com

В ACSI опитали 4 888 американських водіїв із 6 липня 2020 року до 28 червня 2021 року. Їх попросили оцінити їхній досвід із новими авто за шкалою від 0 до 100 балів за 12 різними параметрами:

Безпека. Надійність. Керованість. Дизайн екстер'єру. Якість салону. Комфорт. Якість мультимедіа. Надійність мультимедіа. Технології. Економічність. Гарантія. Інформативність сайту виробника.

Середній показник задоволеності клієнтів становить 78 балів. Найбільше задоволені власники Honda — 82 бали. Друге місце ділять одразу три бренди: у BMW, Lexus і Subaru по 81 балу.

[ + – ] Найгірший результат показав Chrysler Фото: carscoops.com

Далі йдуть Audi, Ram і Tesla (по 80 балів). Вище середнього також показник у Hyundai, Mazda та Toyota — по 79 балів. Найменше власники задоволені автомобілями марок Infiniti (75 балів), Mitsubishi (71) та Chrysler (70).

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Варто зазначити, що минулого року лідери були іншими:

Lexus — 82 бали;

Audi — 80;

Cadillac — 80;

Mercedes-Benz — 80;

Ram — 80;

Toyota — 80.

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