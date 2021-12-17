Якими новими авто власники задоволені більше і найменше
Власники оцінювали автомобілі за 12 різними параметрами за 100-бальною шкалою.
Опубліковано результати дослідження індексу задоволеності клієнтів новими автомобілями. Провела його американська організація ACSI і результати виявилися дуже цікавими. Про це повідомляє сайт "Carscoops".
В ACSI опитали 4 888 американських водіїв із 6 липня 2020 року до 28 червня 2021 року. Їх попросили оцінити їхній досвід із новими авто за шкалою від 0 до 100 балів за 12 різними параметрами:
- Безпека.
- Надійність.
- Керованість.
- Дизайн екстер'єру.
- Якість салону.
- Комфорт.
- Якість мультимедіа.
- Надійність мультимедіа.
- Технології.
- Економічність.
- Гарантія.
- Інформативність сайту виробника.
Середній показник задоволеності клієнтів становить 78 балів. Найбільше задоволені власники Honda — 82 бали. Друге місце ділять одразу три бренди: у BMW, Lexus і Subaru по 81 балу.
Далі йдуть Audi, Ram і Tesla (по 80 балів). Вище середнього також показник у Hyundai, Mazda та Toyota — по 79 балів. Найменше власники задоволені автомобілями марок Infiniti (75 балів), Mitsubishi (71) та Chrysler (70).Важливо
Варто зазначити, що минулого року лідери були іншими:
- Lexus — 82 бали;
- Audi — 80;
- Cadillac — 80;
- Mercedes-Benz — 80;
- Ram — 80;
- Toyota — 80.
Раніше Фокус розповідав про найкращі авто року в Європі. Майже всі вони електромобілі. А також публікував ТОП-10 найнадійніших та найненадійніших авто 2021 року, називав 17 найнадійніших європейських б/у авто сучасності.
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