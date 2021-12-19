Китайці показали інноваційний електрокар з 1000 км запасу ходу та віртуальною реальністю

Nio ET5 наприкінці 2022 року з'явиться на європейському ринку. Електрокар запропонують у трьох версіях.

У Китаї презентували новий Nio ET5. Електромобіль називають конкурентом Tesla Model 3 і запустять у продаж із вересня за ціною від 328 тис. юанів ($51,5 тис.). А з кінця 2022 року автомобіль також буде доступний у Німеччині, Данії, Норвегії, Нідерландах та Швеції. Про це повідомляє Motor1.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Електрокар запропонують у трьох версіях Фото: NIO

Електромобіль Nio ET5 по дизайну нагадує флагманську модель ET7 – у нього схожий обтічний силует, вузькі діодні фари та висувні дверні ручки. Проте новачок дещо компактніший:

Довжина – 4790 мм

Ширина – 1960 мм

Висота – 1499 мм

Колісна база – 2888 мм

[ + – ] Електрокар отримав автопілот та окуляри віртуальної реальності Фото: NIO

У салоні привертають увагу цифрова панель приладів і великий нахилений сенсорний дисплей мультимедіа. Nio ET5 2022 отримав цікаві опції на зразок автопілота, доступу в салон зі смартфона та окулярів віртуальної реальності (природно, користуватися ними можна тільки якщо авто стоїть).

Важливо

Якими новими авто власники задоволені більше і найменше

Новий Nio ET5 буде доступний лише у повнопривідній версії із двома моторами загальною потужністю 483 л. с. Вона розганяється до сотні за 4,3 с. Гальмівний шлях зі 100 км/год займає лише 33,9 м.

[ + – ] Розгін до 100 км/год займає 4,3 с Фото: NIO

На вибір запропонують три види батареї:

ємністю 75 кВт∙год – запас ходу 550 км.

ємністю 100 кВт∙год – запас ходу 700 км.

ємністю 150 кВт∙год – запас ходу 1000 км.

Раніше Фокус розповідав, що у Європі перед запуском у продаж провели краш-тест електрокросовера Nio ES8 і його результати приємно здивували.