Новий турецький електромобіль показали на перших зображеннях: до прем'єри – лічені дні

Седан стане другою моделлю в лінійці нової турецької марки TOGG. Його запас ходу – до 500 км.

Опубліковано патентні зображення електричного седана TOGG. Турецький електромобіль раніше демонстрували як концепт-кар, а серійна модель буде представлена вже за кілька днів. Про це повідомляє сайт AutoWeek.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Новий турецький електромобіль представлять у Лас-Вегасі

Седан стане другою моделлю в лінійці TOGG після кросовера та разом із ним дебютує на шоу електроніки CES у Лас-Вегасі 3 січня. Дизайн обох електрокарів розробили в знаменитому італійському ательє Pininfarina. В автомобіля стрімкий дизайн із похилим дахом і камерами замість дзеркал заднього виду.

[ + – ] Запас ходу електрокара – до 500 км.

Силова установка, швидше за все, буде такою самою, як і в кросовера TOGG. Електрокар запропонують у 200-сильній задньопривідній і 400-сильній повнопривідній версіях. Топовий варіант зможе проїхати 500 км без підзарядки.

Важливо

Китайці показали інноваційний електрокар з 1000 км запасу ходу та віртуальною реальністю

Нагадаємо, консорціум TOGG створено групою турецьких підприємців на чолі з мільйонером Мехметом Гюрджаном Каркашем. У створення перших турецьких автомобілів уже вкладено 3,7 млрд доларів і проєкту активно сприяє президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Випробовують електрокари на трасі Формули-1.

[ + – ] Виробництво TOGG стартує у 2022 році

Старт виробництва на новітньому підприємстві в провінції Бурса намічено на 2022 рік. Слідом за кросовером і седаном модельну лінійку TOGG поповнять хетчбек С-класу, мінівен і компактний кросовер. До 2030 року обсяги виробництва планують довести до 175 тис. автомобілів щороку.

Раніше Фокус розповідав про український електричний суперкар KRAINA 225. Створив його дизайнер McLaren.