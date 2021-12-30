Перші фото мініатюрного шестиколісного електрокара за $6000: його створили в General Motors
Wuling Hongguang Mini EV Special – найменший шестиколісний автомобіль у світі. Електрокар вирішили зробити серійним.
У Китаї зняли неймовірний Wuling Hongguang Mini EV Special Edition. Унікальний шестиколісний електромобіль готують до серійного виробництва. Про це пише сайт Autohome.
Шестиколісний електрокар Wuling Hongguang Mini EV показали як концепт ще влітку 2020 року на автошоу в Ченду. Однак тоді всі вирішили, що це шоукар, тому серійна версія незвичайного авто стала сюрпризом. Цікаво, що співвласником компанії Wuling є американський концерн General Motors, тобто американські інженери взяли участь у розробці моделі.
Мініатюрний електромобіль Wuling Hongguang Mini EV подовжили приблизно до 3,5 м і перетворили на пікап. Також у нього змінено передню частину та встановлено 12-дюймові позашляхові шини. Автомобіль залишається чотиримісним.
Характеристики Wuling Hongguang Mini EV Special Edition поки що невідомо. Стандартний електрокар оснащений 27-сильним мотором і володіє ходом 170 км. Однак пікап можуть оснастити силовою установкою від нової версії Long Range: потужнішим мотором на 41 к. с. та збільшеною батареєю ємністю 26 кВт∙год, що дозволяє проїхати 300 км без підзарядки.Важливо
Китайський електрокар залишиться доступним – вартість становитиме приблизно 6000 доларів. До речі, раніше лінійку моделі вже поповнив оригінальний двомісний кабріолет.
Також Фокус раніше повідомляв про ще один недорогий китайський електромобіл Jiayuan Komi. Його оцінили в 9000 доларів.