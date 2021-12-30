Перші фото мініатюрного шестиколісного електрокара за $6000: його створили в General Motors

Wuling Hongguang Mini EV Special – найменший шестиколісний автомобіль у світі. Електрокар вирішили зробити серійним.

У Китаї зняли неймовірний Wuling Hongguang Mini EV Special Edition. Унікальний шестиколісний електромобіль готують до серійного виробництва. Про це пише сайт Autohome.

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Шестиколісний електрокар Wuling Hongguang Mini EV показали як концепт ще влітку 2020 року на автошоу в Ченду. Однак тоді всі вирішили, що це шоукар, тому серійна версія незвичайного авто стала сюрпризом. Цікаво, що співвласником компанії Wuling є американський концерн General Motors, тобто американські інженери взяли участь у розробці моделі.

[ + – ] Міський електромобіль перетворили на маленький пікап Фото: autohome.com.cn

Мініатюрний електромобіль Wuling Hongguang Mini EV подовжили приблизно до 3,5 м і перетворили на пікап. Також у нього змінено передню частину та встановлено 12-дюймові позашляхові шини. Автомобіль залишається чотиримісним.

Характеристики Wuling Hongguang Mini EV Special Edition поки що невідомо. Стандартний електрокар оснащений 27-сильним мотором і володіє ходом 170 км. Однак пікап можуть оснастити силовою установкою від нової версії Long Range: потужнішим мотором на 41 к. с. та збільшеною батареєю ємністю 26 кВт∙год, що дозволяє проїхати 300 км без підзарядки.

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Китайський електрокар залишиться доступним – вартість становитиме приблизно 6000 доларів. До речі, раніше лінійку моделі вже поповнив оригінальний двомісний кабріолет.

Також Фокус раніше повідомляв про ще один недорогий китайський електромобіл Jiayuan Komi. Його оцінили в 9000 доларів.