Первые фото миниатюрного шестиколесного электрокара за $6000: его создали в General Motors

Wuling Hongguang Mini EV Special – самый маленький шестиколесный автомобиль в мире. Электрокар решили сделать серийным.

В Китае засняли невероятный Wuling Hongguang Mini EV Special Edition. Уникальный шестиколесный электромобиль готовят к серийному производству. Об этом пишет сайт Autohome.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Шестиколесный электрокар Wuling Hongguang Mini EV показали в качестве концепта еще летом 2020 года на автошоу в Чэнду. Однако тогда все посчитали его шоукаром, а потому серийная версия необычного авто стала сюрпризом. Примечательно, что совладельцем компании Wuling является американский концерн General Motors, то есть американские инженеры приняли участие в разработке модели.

[ + – ] Городской электромобиль превратили в маленький пикап Фото: autohome.com.cn

Миниатюрный электромобиль Wuling Hongguang Mini EV удлинили примерно до 3,5 м и превратили в пикап. Также у него изменена передняя часть и установлены 12-дюймовые внедорожные шины. Автомобиль остается четырехместным.

Характеристики Wuling Hongguang Mini EV Special Edition пока неизвестно. Стандартный электрокар оснащен 27-сильным мотором и обладает ходом в 170 км. Однако пикап могут оснастить силовой установкой от новой версии Long Range: более мощным мотором на 41 л. с. и увеличенной батареей емкостью 26 кВт∙ч, позволяющей проехать 300 км без подзарядки.

Важно

Японский Smart: самый дешевый электрокар Toyota поступил в продажу

Китайский электрокар останется доступным – стоимость составит примерно 6000 долларов. К слову, ранее линейку модели уже пополнил оригинальный двухместный кабриолет.

Также Фокус ранее сообщал о еще одном недорогом китайском электромобиле Jiayuan Komi. Его оценили в 9000 долларов.