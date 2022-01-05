Рассекречен недорогой кроссовер от Chery и Huawei: у него гибридная установка и автопилот

Jetour X-1 — городской кроссовер для молодежи. Модель планируют экспортировать.

Опубликованы первые фото нового Jetour X-1 от Chery. Инновационный кроссовер поступит в продажу в первой половине нынешнего года и будет недорогим – около 25 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Jetour – самый молодой бренд концерна Chery. Компания делает упор на молодежные кроссоверы с богатой комплектацией. Марка уже представлена в Украине, а на 2022 год запланирован выход на рынок Южной Америки. X-1 планируют поставлять на экспорт.

[ + – ] Jetour X-1 предложат только в гибридной версии Фото: autohome.com.cn

Новый Jetour X-1 – небольшой кроссовер длиной около 4,4 м. Он построен на современной платформе новейшего кроссовера Chery Omoda 5. Авто является подзаряжаемым гибридом и оснащено 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Предложат версии с передним и полным приводом.

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Китайский кроссовер отличается элегантным дизайном с изогнутыми формами. Широкая решетка радиатора сочетается с двухэтажной диодной оптикой. Дверные ручки выполнены выдвижными.

[ + – ] Специалисты Huawei разработали продвинутый автопилот Фото: autohome.com.cn

Jetour X-1 станет первой моделью Chery с автопилотом третьего уровня. Разработали его в Huawei и он позволяет кроссоверу передвигаться в полностью автономном режиме – вмешательство водителя может понадобиться только в экстремальных ситуациях.

Ранее Фокус сообщал, что в Huawei разработали собственный кроссовер. Его запас хода – около 1000 км.