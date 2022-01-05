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Sony готовятся выпускать автомобили и показали яркий электрокроссовер (видео)

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Фото: Sony | Sony Vision-S 02 - 4,9-метровый электрический кроссовер

Vision-S 02 — уже второй автомобиль от Sony. Разработкой авто займется новое подразделение Sony Mobility.

В Лас-Вегасе на шоу электроники CES-2022 дебютировал электрокар Sony Vision-S 02. Это уже второй концепт-кар от японского гиганта – компания всерьез занялась разработкой авто. Об этом сообщает сайт Motor1.

Новый Sony Vision-S 02 – семиместный электрический кроссовер. Обтекаемый дизайн с заостренным "носом" выполнен в духе седана Sony Vision-S, также показанного на CES, но в 2020 году. У авто выдвижные дверные ручки, а зеркала заднего вида заменены камерами.

Размеры Sony Vision-S 02:

  • Длина – 4,9 м
  • Ширина – 1,93 м
  • Высота – 1,65 м
  • Колесная база – 3,03 м
  • Масса – 2480 кг.
Sony Vision-S 02, электромобиль Sony, новый Sony Vision-S 02, кроссовер Sony Vision-S 02, автомобиль Sony
Кроссовер получил два мотора и полный привод
Sony Vision-S 02, электромобиль Sony, новый Sony Vision-S 02, кроссовер Sony Vision-S 02, автомобиль Sony
В салоне - сразу несколько дисплеев
Sony Vision-S 02, электромобиль Sony, новый Sony Vision-S 02, кроссовер Sony Vision-S 02, автомобиль Sony
Компания продолжит разработку авто
Sony Vision-S 02, электромобиль Sony, новый Sony Vision-S 02, кроссовер Sony Vision-S 02, автомобиль Sony
В салоне - семь мест
Sony Vision-S 02, электромобиль Sony, новый Sony Vision-S 02, кроссовер Sony Vision-S 02, автомобиль Sony
Sony Vision-S 02, электромобиль Sony, новый Sony Vision-S 02, кроссовер Sony Vision-S 02, автомобиль Sony
Sony Vision-S 02, электромобиль Sony, новый Sony Vision-S 02, кроссовер Sony Vision-S 02, автомобиль Sony
Sony Vision-S 02, электромобиль Sony, новый Sony Vision-S 02, кроссовер Sony Vision-S 02, автомобиль Sony

В салоне на всю ширину передней панели растянут широкий дисплей, разделенный на несколько секций. Отдельный сенсорный экран заменяет кнопки климат-контроля, а еще установлены два монитора для задних пассажиров.

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Электромобиль Sony Vision-S 02 оснащен полным приводом и двумя моторами суммарной мощностью 536 л. с. Он способен развить 180 км/ч. Оснащение включает пневмоподвеску.

В Sony заявили, что продолжат разработку автомобилей. Уже с весны для этого откроют специальное подразделение Sony Mobility.

Sony Vision-S 02 - уже второй электромобиль от японской компании

Sony — не первый производитель бытовой электроники, взявшийся за создание авто. Уже представлены автомобили Huawei и Foxconn, готовит свой проект и Xiaomi.

Ранее Фокус сообщал, что на шоу CES представили оригинальный электромобиль BMW, способный за несколько секунд поменять цвет.