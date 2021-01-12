Электрокар Sony Vision-S успешно прошел дорожные испытания

Возможности авто будут продемонстрированы на выставке CES 2021.

В прошлом году на выставке электроники CES японская компания Sony презентовала концепт собственного электромобиля — Vision-S. В течение года вокруг модели ходили самые разные слухи: от новостей про закрытие данного проекта и до сообщений о скором выходе на рынок первой партии. Как бы там ни было, на CES 2021 мы снова увидим эту машину, а также ознакомимся с ее возможностями в условиях реальных дорог, передает издание electrek.co.

Специально к выставке CES 2021 Sony отсняла несколько видеороликов, демонстрирующих Vision-S в дорожных условиях. Испытания электромобиль прошел на дорогах общего пользования недалеко от инженерного центра города Граца (Австрия).

[ + – ] Закамуфлированная Vision-S проходит дорожные испытания

В 2020-ом компания озвучила минимум характеристик. Тогда лишь было известно о 33-х датчиках для автономного вождения (камеры, радары, ультразвуковые сенсоры и лидары), наличии системы объемного звука, 2-х электромоторах мощностью по 268 л. с. (200 кВт) каждый, времени разгона с 0 до 100 км/ч — 4,8 с и максимальной скорости в 240 км/ч.

Но и сегодня об автомобиле мало что известно. Даже видео не дают информацию, к примеру, о емкости батареи: в роликах не видны ни дальность езды, ни заряд аккумулятора на дисплее авто, так что сделать даже косвенные выводы о возможностях машины невозможно. Ничего не сообщается ни о дате выхода, ни о цене, ни о возможно партнерстве с автозаводами. Так что сказать, когда Vision-S дойдет до потребителей, мы не можем.

[ + – ] Сотрудники компании Sony рассказывают о преимуществах Vision-S

Тем не менее, видео оказались весьма интересны. В них Sony показала, что количество датчиков для автономного вождения возросло до 40-ка. Наверное, это поспособствует большей безопасности вождения, так как датчики смогут зафиксировать и проанализировать больше информации.

Фишкой модели явно станет широкоформатный дисплей, занимающий всю приборную панель. Возможности у этого экрана тоже весьма широки. Например, вы можете увидеть, как он слаженно работает в паре PlayStation, позволяя играть в Little Big Planet.

[ + – ] Электрокар Sony без камуфляжа Фото: Sony [ + – ] Так выглядит концепт японского электромобиля Фото: Sony

Большое внимание разработчики уделили и интерфейсу связи человек-автомобиль. Так, модель оснащена системой распознавания лиц, речи и жестов, что демонстрируется в роликах. Например, можно видеть тепловизионное изображение кабины, когда водитель делает жест рукой.

[ + – ] Салон автомобиля Sony Фото: Sony

Хотя Sony не сообщила, когда именно Vision-S выйдет на рынок, аналитики Хорст Шаффер из Continental заявил, что все заинтересованные стороны хотят как можно скорее довести этот проект до коммерческого состояния.

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