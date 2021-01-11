Автобренды будут сокращать производство из-за нехватки микросхем - Bloomberg

Бытовая электроника способствует сокращению авторынка.

Согласно сообщению издания Bloomberg, мировой авторынок сократится в 2021 году. Причиной станет сосредоточение производителей процессоров на смартфонах и бытовой техники, продажи которых растут из-за пандемии.

Компании, выпускающие смарт-электронику, существенно нарастили объемы производства, а потому стали главными заказчиками чипов. Именно это обстоятельство заставило производителей процессоров отдавать предпочтение им. А вот автомобильные бренды вынуждены стоять в очереди и получать микросхемы по остаточному принципу. Напомним, что в 2020 году рынок смартфонов составил более 1 млрд устройств по сравнению с менее чем 100 млн произведённых машин.

Bloomberg, ссылаясь на собственный источник, утверждает, один из крупных поставщиков автомобильных микросхем получил отказ от тайваньской компании TSMC, из-за нехватки мощностей. В TSMC это не прокомментировали. Также известно, что General Motors обратилась к правительству Тайваня за помощью в обеспечении поставок микросхем. Эту просьбу передали компаниям, производящим полупроводниковые изделия, и TSMC в том числе.

В то же время, представители Ford заявили, что большой дефицит полупроводников создаёт проблемы в производстве. А вот в компании Honda это наглядно продемонстрировали — в январе 2021 года автопроизводитель заявил о сокращении выпуска на 4 тыс. автомобилей. Ранее, в декабре 2020-го, Volkswagen признала в изменении производственных планов, а Toyota сократит производство на заводе в Техасе.

Согласно данным отчета China EV 100 и Roland Berger, на компоненты на основе полупроводников к 2030 году будет приходиться более 50% стоимости производства машины — сейчас на них приходится 35% стоимости.

Ранее стало известно, что в 2022 году Tesla может начать продавать автомобиль за $25 тысяч.