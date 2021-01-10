В 2022 году Tesla может начать продавать автомобиль за $25 тысяч

Предзаказа на электромобиль пока нет, а название держится в секрете.

Tesla к 2022 году может начать продажу автомобилей стоимостью от $25 тысяч. Об этом сообщает Electrek.

Новинка создается на базе Tesla Model 3. Компания не раскрыла никаких характеристик автомобиля, но глава Илон Маск ранее намекнул, что у него будет запас хода более 320 км. Название также держится в секрете.

По его словам, такой стоимости автомобиля смогли добиться за счет усилий Tesla по производству новых аккумуляторов. Маск также добавил, что новый электромобиль выйдет на рынок примерно через три года, когда Tesla нарастит производство своих новых аккумуляторных батарей.

Производство модели сначала начнется в Китае, а потом выйдет версия для Европы с другими кузовными панелями.

На фоне появления информации об автомобиле за $25 тысяч, акции Tesla пошли вверх.

В течение 2020 года акции Tesla выросли в цене в более чем 8 раз. Ее капитализация превысила $700 млрд впервые в истории компании. Чистая прибыль компании за 2020 год – $420 млн. EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) за 2020 год составила $1,39 млрд. Сегодня же стало известно, что Илон Маск за сутки стал богаче на 14,5 млрд долларов, и теперь его состояние оценивается в 209 млрд.

В прошлом году компания продала 499 550 электромобилей, при этом объем производства достиг 509 737 машин. В четвёртом квартале 2020-го Tesla выпустила на 71% больше электрокаров, чем годом ранее. Повышению интереса к машинам этого производителя способствовал выход кроссовера Model Y на рынок Китая. Кстати, эта модель производится на китайских заводах.