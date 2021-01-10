Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд

Утром 10 января состояние самого богатого человека планеты достигло $209 млрд.

Самый богатый человек планеты Илон Маск всего за сутки стал богаче на 14,5 млрд долларов, и теперь его состояние оценивается в 209 млрд. долларов, говорится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

Глава Tesla и SpaceX возглавил этот список 8 января, благодаря росту акций компании по производству электромобилей. Он подвинул с первого места главу Amazon Джеффа Безоса, державшего лидерство последних три года, состояние которого сейчас – 186 млрд. долларов. Тройку лидеров замыкает основатель Microsoft Билл Гейтс со 134 млрд. долларов.

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Американский бизнесмен и инженер уже заявил о намерении продать свое имущество ради осуществления мечты о покорении Марса. В интервью изданию Business Insider он рассказал, что хочет построить город на красной планете, а также доказать всему миру, что решительно настроен на колонизацию Марса.

"Фактически, у меня не останется имущества, имеющего денежную стоимость, не считая акций компаний. При возникновении напряженных ситуаций на работе, я лучше просто переночую прямо на фабрике или в офисе. Очевидно, что если там будут мои дети — им необходимо какое-то место. Я просто арендую жилье или еще что-нибудь", – отметил он.

О том, что слова не расходятся с делом, свидетельствует продажа Маском нескольких дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе трех соседних домов в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе и поместье, ранее принадлежавшее актеру Джину Уайлдеру.

Пресса не исключает, что он продает недвижимость в Калифорнии в рамках переезда в Техас, где нет подоходного налога. Однако у миллиардера – свое объяснение:

"Я думаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и многопланетным видом. И потребуется много ресурсов, чтобы построить город на Марсе. Я хочу иметь возможность внести как можно больший вклад в развитие города на Марсе".

Основатель SpaceX заявил, что к 2050 году планирует отправить на Марс 1 миллион человек и построить флот из 1000 звездолётов, чтобы переправить их туда.

Напомним, Илон Маск намекнул, когда можно будет приобрести акции Starlink. Ране он рассказывал, что планирует улучшить спутниковый интернет при помощи космических лазеров.