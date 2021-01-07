Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, – Bloomberg

Журнал Forbes считает, что Маск пока №2 в списке миллиардеров.

Акции производителя электромобилей Tesla 7 января выросли на 4,8%. Это позволило основателю компании и ее основному владельцу 49-летнему Илону Маску обогнать в рейтинге миллиардеров Bloomberg основателя Amazon Джеффа Безоса.

Состояние Маска на 10:15 по времени Нью-Йорка составляло 188,5 млрд долларов, что на 1,5 млрд больше, чем у Безоса, который занимал первое место с октября 2017 года.

Это событие подытоживает прошедшие 12 выдающихся месяцев для Маска. За эти месяцы его состояние выросло на 150 млрд долларов, что, возможно, стало самым быстрым процессом создания богатства в истории. Произошло это на фоне беспрецедентного роста стоимости акций Tesla, которые подорожали на 743% благодаря стабильной прибыли, включению в индекс S&P 500 и энтузиазму со стороны Уолл-стрит и розничных инвесторов.

Сам Маск после того, как были опубликованы сообщения о его новом статусе, написал в Твиттере "Как странно", а затем добавил: "Что ж, вернемся к работе".

Рейтинг журнала Forbes, который ведется в реальном времени, сообщает, что состояние Безоса – 186,6 млрд долларов, а Маска – 174,7 млрд.

Напомним, в декабре Маск написал сотрудникам Tesla: "Если посмотреть на нашу фактическую прибыли, то она очень низкая, около 1% за последний год. Инвесторы высоко оценивают нашу будущую прибыль, но если в какой-то момент они придут к выводу, что этого не произойдет, наши акции немедленно рухнут, как суфле под кувалдой".