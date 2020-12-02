Маск предупредил сотрудников Tesla, что акции могут рухнуть "как суфле под кувалдой"

Генеральный директор компании попросил работников сосредоточиться на уменьшении расходов.

Генеральный директор Tesla Илон Маск обратился к своим сотрудникам с просьбой сосредоточиться на уменьшении расходов, чтобы квартальная прибыль компании росла. Об этом сообщает CNBC.

В этом году, помимо прочего, Tesla начала вкладывать средства в строительство нового завода недалеко от Остина, штат Техас, и еще одного завод под Берлином. Компания также приступила к модернизации своих покрасочных цехов, которые являются частью завода по сборке автомобилей в Калифорнии.

"Если посмотреть на нашу фактическую прибыли, то она очень низкая, около 1% за последний год. Инвесторы высоко оценивают нашу будущую прибыль, но если в какой-то момент они придут к выводу, что этого не произойдет, наши акции немедленно рухнут, как суфле под кувалдой", – написал Маск в письме к сотрудникам компании.

В начале 2020 года, на фоне вялых продаж автомобилей во всем мире, Tesla временно сократила зарплату некоторым сотрудникам, сократила контракты с временными работниками и уволила неизвестное число сотрудников после ежегодной проверки эффективности. С тех пор компания повторно наняла подрядчиков и восстановила зарплаты сотрудников.

Электронное письмо повторяет предыдущие заявления Маска, но не уточняет, как Tesla планирует придерживаться своего бюджета.

В сентябре Tesla привлекла 5 млрд долларов за счет увеличения капитала, но должна выплатить сотрудникам около 1 млрд долларов в четвертом квартале.

"Чтобы наши автомобили были доступными, мы должны лучше понимать, как мы тратим деньги. Это сложная игра в пенни, требующая тысяч хороших идей для улучшения стоимости деталей, производственного процесса или упрощения конструкции при одновременном повышении качества", – подытожил Маск в письме.