Илон Маск улучшит спутниковый интернет Starlink при помощи космических лазеров

В SpaceX уже тестируют новую технологию.

В ноябре 2020 года в Северном полушарии стартовало публичное бета-тестировани спутникового интернета Starlink.Тестировщики, живущие на севере США и юге Канады отмечают, что сеть хорошо работает даже в непогоду. Однако некоторые пользователи столкнулись с рядом проблем. В связи с чем в сообществе Reddit Starlink была проведена онлайн-встреча с инженерами SpaceX, которые ответили на ряд вопросов, а также поделились интересной новостью, передает издание hothardware.com.

Стоит отметить, что в ходе испытаний, сеть продемонстрировала скорость 150–160 Мбит/с на скачивание и 15 Мбит/с на загрузку. Конечно, оптоволоконный интернет работает быстрее, и все же — данные показатели значительно выше, чем у большинства современных пользователей, живущих в городах. А о сельской местности и говорить нечего. Однако людей волнует другой вопрос: будет ли Starlink ограничивать трафик, как это делает, к примеру, провайдер Comcast?

[ + – ] Вывод на орбиту группировки спутников Starlink

Comcast ограничил объём передаваемых данных до 1,2 Тбайт в месяц на пользователя, за что подвергся жесткой критике. Пока спутниковый интернет проходит стадию бета-тестирования, ограничений нет. Представители SpaceX заявили, что так должно быть и впредь.

"Мы не хотим вводить ограничения, но в будущем нам, наверное, придется принять некоторые меры во избежание злоупотреблений и для контроля качества предоставляемой услуги", — отметил один из экспертов.

[ + – ] Пуск ракеты-носителя Falcon 9 Фото: SpaceX

Существенной проблемой являются и задержки передачи данных. В SpaceX пытаются устранить эту проблему при помощи космических лазеров.

"Космические лазеры обладают захватывающим потенциалом для каналов с малой задержкой. Они также позволят нам обслуживать пользователей, где спутники не могут видеть наземную антенну шлюза — например, над океаном и в регионах, плохо покрытых волоконно-оптическими линиями", — пояснили инженеры, а также рассказали, что данная технология уже тестировалась на двух спутниках. Правда, пока что эксперты использовали прототипы космических лазеров. Тем не менее, тестировщикам удалось передать гигабайты данных за секунду. Сегодня ученые работают над снижением себестоимости лазеров и возможности их конвейерного производства.

Отвечая на вопросы пользователей, представители SpaceX отметили, что терминал, обеспечивающий связь со Starlink, можно будет испльзовать где угодно, даже там, где вовсе нет адресов обслуживания. Но для начала нужно будет расширить покрытие сети, и не только за счет спутников, но и внедрения нового ПО.

[ + – ] Так выглядит группировка спутников Starlink Фото: SpaceX

Ранее стало известно, что SpaceX установила рекорд, в седьмой раз запустив и посадив одну и ту же ступень Falcon 9. Ракета-носитель успешно доставила еще 60 спутников на околоземную орбиту. К группировке Starlink они присоединятся через несколько недель.