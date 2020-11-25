Новый рекорд: SpaceX в седьмой раз запустила и посадила одну и ту же ступень Falcon 9

К группировке Starlink присоединились еще 60 спутников.

25 ноября SpaceX совершила очередную миссию Starlink, доставив еще 60 спутников к группировке Starlink, находящейся на низкой околоземной орбите. Запустив и посадив на землю одну и ту же ступень Falcon 9 уже в седьмой раз, компания поставила рекорд, передает издание techcrunch.com.

Запуск Falcon 9 был совершен сегодня в 04:14 по киевскому времени. Ракета, традиционно, стартовала с площадки SLC-40, расположенной на мысе Канаверал, после чего первая ступень удачно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

[ + – ] Запуск Falcon 9, который состоялся рано утром 25 ноября 2020 года

Разработчики утверждают, что Falcon 9 Block 5 можно использовать повторно максимум 10 раз при условии минимального обслуживания и до 100 раз при условии замены некоторых элементов. Их цель — запускать и приземлять одну и ту же ступень два раза в течение 24 часов. Пока что промежуток между повторными запусками составляет 50 дней. Отметим, что из 78-ми повторных запусков, 68 были успешными, так что есть все шансы добиться желаемого.

Что касается второй ступени, то она уже доставила новую партию спутников. Они займут предназначенные места на околоземной орбите через несколько недель. на данный момент группировка Starlink состоит из 953 спутников.

Ранее стало известно, что спутниковый интернет Starlink, который сейчас проходит публичное бета-тестирование на севере США и юге Канады показал хорошие результаты даже в непогоду, о чем сообщили члены сообщества Reddit Starlink.

В планах компании также — размещение группировки спутников на орбите Марса. Это необходимо будет сделать, чтобы обеспечить коммуникацию первым колонизаторам красной планеты.