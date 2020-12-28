Илон Маск намекнул, когда можно будет приобрести акции Starlink

Глава компании ждет удобного момента, чтобы провести IPO

Отвечая на вопрос пользователя в Twitter, Илон Маск рассказал о том, когда можно будет провести IPO для Starlink. Пользователь спросил: "Можем ли мы быть уверены, что ни одна из ваших компаний в ближайшее время не станет публичной?". Маск сказал, что, скорее всего, таковой станет Starlink, передает Интерфакс Украина.

Илон Маск написал, что Starlink проведет IPO, как только рост выручки станет "достаточно предсказуемым". Ранее о таких же возможностях сообщала и президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

Напомним, что в феврале 2020 года в интервью изданию Bloomberg Гвинн Шотвелл поделилась планами SpaceX касательно формирования Starlink в отдельную компанию. Тогда же она сообщила, что топ-менеджмент намерен в будущем сделать ее публичной. Как написали журналисты Bloomberg, данный вопрос обсуждался на встрече с инвесторами.

"Сегодня это частная компания, которую можно продвигать и выводить на биржу", ― говорила Шотвелл в феврале. А Маск заявлял, что отдает предпочтение небольшим розничным инвесторам и позаботится о том, чтобы их интересы были в приоритете. Напомним, что в 2019 году Илон Маск презентовал Starlink как важный источник дохода для SpaceX, и уточнял, что по предварительным подсчётам эта компания может приносить доход в размере $30 млрд в год.

Позже SpaceX заявляла о проведении опроса, в ходе которого выяснилось, что клиентами Starlink хотят стать 700 тыс. человек

В начале декабря 2020-го SpaceX в рамках проекта Starlink получила от правительства США субсидии на $885,5 млн для обеспечения спутниковым интернетом жителей отдаленных и сельских районов. Деньги будут перечисляться компании в течение десяти лет в формате ежемесячных платежей. На данный момент SpaceX запустила 900 спутников Starlink.

У SpaceX, которой принадлежит Starlink, есть контракт с NASA на производство космического корабля Starship. В 2023 году SpaceX планирует произвести частный космический полет вокруг Луны, в 2024 году — высадить на спутник Земли астронавтов. По заявлению Маска, первый полет Starship на Марс состоится в 2026 году.

Ранее мы сообщали о том, что Илон Маск улучшит спутниковый интернет Starlink при помощи космических лазеров, которые решат проблему задержки передачи данных.