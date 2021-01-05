Дороже, чем Facebook: капитализация Tesla превысила $700 млрд

Полное количество акций, выпущенных эмитентом, достигает $820 млрд.

2021 год только начался, а Tesla уже может похвастать хорошими результатами — ее капитализация превысила $700 млрд впервые в истории компании, об этом сообщает издание barrons.com.

В течение 2020 года акции Tesla выросли в цене в более чем 8 раз, затем вошли в состав индекса S&P 500 и подверглись расщеплению для обеспечения доступности инвесторам с небольшим бюджетом. Их текущий курс составляет около $730 за акцию.

В прошлом году компания продала 499 550 электромобилей, при этом объем производства достиг 509 737 машин. В четвёртом квартале 2020-го Tesla выпустила на 71% больше электрокаров, чем годом ранее. Повышению интереса к машинам этого производителя способствовал выход кроссовера Model Y на рынок Китая. Кстати, эта модель производится на китайских заводах.

Полное количество акций, выпущенных эмитентом, достигает $820 млрд, а это свидетельствует о том, что Tesla обогнала Facebook, капитализация которой составляет $780 млрд.

Байрон Вин, вице-председатель Blackstone Advisory Partners и эксперт по ценным бумагам, прогнозирует, что в 2021 году Tesla может приобрести какого-нибудь автопроизводителя, выпускающего классические авто. Причина была названа следующая: Илон Маск может это сделать, чтобы получить доступ к конвейеру конкурентов. Однако основным сдерживающим фактором для Tesla являются объёмы доступных тяговых аккумуляторов, и никто из производителей классических авто помочь ей в этом не может.

Ранее мы сообщали о том, что Tesla подвела итоги года: более 500 тысяч проданных авто и запуск завода в Китае.