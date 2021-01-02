Tesla подвела итоги года. Более 500 тысяч проданных авто и запуск завода в Китае

Компании удалось поставить рекорд по производству электромобилей с октября по декабрь 2020. Им удалось произвести 179 757 автомобилей.

Для сравнения, за аналогичный период 2019 года компании удавалось произвести 104 891 электрокар, передает The Verge.

По итогу года в Tesla произвели 509 737 автомобилей, из них 499 550 было доставлено конечному покупателю. Самыми популярными моделями стали Model 3\Y, их произвели 454 932 единицы. Model X и S – 54 805 штук.

Отдельно в компании указали количество произведенных автомобилей за 4 квартал 2020:

Model S\X – 16097 произведенных и 18920 доставленных клиентам;

Model 3\Y – 163 660 произведенных и 161 650 доставленных.

В компании также отметили, что в Шанхае на Gigafactory-3 начали сборку кроссовера Model Y. В ближайшее время клиенты начнут получать автомобили с этого завода. Нынешние мощности завода позволяют производить 100 тысяч электромобилей в год. Таким образом, производственные мощности в Штатах и Китае вместе составляют 1 млн авто в год.

Финансовый отчет за год в компании опубликуют в конце января.

Напомним, что Илон Маск хотел продать Tesla компании Apple.

Ранее компания Маска достигла капитализации в 600 млрд долларов, став 6 компанией в мире. В планах миллиардера создать электромобиль "специально для Европы".