Tesla создаст электромобиль "специально для Европы"

Илон Маск не смог нормально припарковаться в Берлине, поэтому решил выпустить сити-кар.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что в планах компании — разработка электрокара для европейского рынка. Об этом сообщает CNBC.

В настоящее время покупателям доступны следующие модели электрокаров Tesla: внедорожники Model Y и Model X, представительский седан Model S и седан Model 3. Однако габариты данных авто не подходят для западноевропейских городов, где востребованы машины типа Volkswagen Golf, Ford Fiesta или Mini Cooper.

"Для Европе имеет смысл создать компактный автомобиль, возможно, хэтчбек или что-то в этом роде", — заявил Маск на днях в ходе виртуальной конференции, организованной правительством Германии. "В США люди покупают авто, ориентируясь на свои вкусы, а в Европе — с оглядкой на комфорт эксплуатации в городских условиях".

Маск также рассказал, что идея создать "европейский" электромобиль возникла у него тогда, когда он не смог нормально припарковать собственную пятиметровую Model X: "Я ехал на Model X по Берлину, и у меня были довольно большие проблемы с поиском подходящего места для парковки", — посетовал он.

Tesla также планирует продавать по всему миру автомобиль Cybertruck в ближайшие два года. Производитель электромобилей заявляет, что он будет обладать "функциональностью грузовика со спортивными характеристиками".

Напомним, что рыночная капитализация Tesla впервые достигла $500 млрд, о чем стало известно 24 ноября 2020 года. после того, как цена ее акций превысила $527,48 за штуку. В этом году акции автопроизводителя выросли более чем в пять раз, а его глава стал одним из богатейших людей мира. В январе Tesla стала первым автопроизводителем США, акции которого котируются на бирже.