Tesla стал самым дорогим автопроизводителем в мире

Капитализация компании превысила $500 млрд.

Nasdaq сообщает, что к открытию торгов на бирже цена одной акции компании Tesla составила $527,48. Это своего рода рекорд для автобренда.

Еще в январе 2020-го рыночная капитализация компании составляла $100 млрд. За неполный год автопроизводителю удалось увеличить свою рыночную капитализацию на $400 млрд. Именно благодаря росту акций Илон Маск смог занять второе место в списке самых богатых предпринимателей мира, о чем писало издание Bloomberg. А его личное состояние увеличилось на $100 млрд.

17 ноября 2020 года в S&P Dow Jones Indices решили включить Tesla в расчет фондового индекса крупнейших публичных компаний США S&P 500. Этот факт тоже позитивно повлиял на рост астоимости акций в 28% в течение одной недели.

Напомним, что еще в июне аналитики из Morgan Stanley предупреждали, что акции компании по цене более $1000 за акцию сильно переоценены и могут упасть, поскольку многие инвесторы игнорируют риски, связанные с управлением автобрендом, и рассматривают Tesla как развивающуюся tech-компанию. После таких заявлений совет директоров автопроизводителя провел дробление акций в соотношении пять к одному, чтобы сделать их более доступными для сотрудников и инвесторов.

Ранее мы сообщали, что Tesla прекратит выпуск доступной Model 3 за $35 тыс.