Маск признался, что однажды хотел продать Tesla компании Apple

Цена компании тогда составляла одну десятую ее стоимости на сегодняшний день.

Владелец Tesla Илон Маск рассказал, что в однажды предлагал главе Apple Тиму Куку купить его компанию по цене в десять раз дешевле, чем компания стоит сейчас.

Об этом он написал в Twitter.

"В самые мрачные дни работы над программой по разработке и выпуску электромобилей Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи", – написал Маск.

По состоянию на 23 декабря рыночная капитализация Tesla составляет 606,98 млрд.

Признание Маска возможно было ответом на планы Apple выпустить к 2024 году свой беспилотный автомобиль. По имеющейся информации, авто будет оснащаться аккумулятором, разработанным на основе "собственной революционной" технологии.

В Apple заявление Маска комментировать отказались.

Напомним, Илон Маск в начале 2020 года заявил, что продаст всю свою недвижимость, потому что он посвятит себя Марсу и ему не нужна недвижимость, которая "тянет его вниз". При этом деньги бизнесмену не нужны и причина продажи с этим никак не связана, утверждает Маск. Уже удалось продать два особняка.