Apple выпустит беспилотное авто в 2024 году — Reuters

Информационное агентство Reuters, со ссылкой на собственный анонимный источник, сообщает, что Apple Inc. планирует выпустить беспилотный автомобиль в 2024 году. Судя по имеющейся информации, авто будет оснащаться аккумулятором, разработанным на основе "собственной революционной" технологии Apple.

Компания начала разработку авто в 2014 году. Проект получил название Project Titan. Однако работы шли с переменным успехом, поэтому в 2018 году компания попросила Дуга Филда, ветерана Apple, работавшего какое-то время в Tesla Inc, вернуться и возглавить проект. В 2019-ом он уволил из своей команды большинство сотрудников, — 190 человек — и нанял других.

По словам источника, пожелавшего сохранить свою анонимность, с тех пор Apple достаточно продвинулась в разработках, и теперь нацелена на создание автомобиля для массового рынка. Эксперты полагают, что компания хочет обойти такого конкурента, как Waymo, принадлежащую Alphabet Inc. и выпустившую робо-такси.

По словам источника, центральное место в стратегии Apple занимает новая конструкция аккумулятора, которая может "радикально» снизить стоимость аккумуляторов и увеличить запас хода автомобиля".

Apple отказалась комментировать свои планы на этот счет.

В Reuters отмечают, что компания может столкнуться с рядом проблем. И самая главная из них — не налаженная цепочка поставок. В пример они приводят Tesla, которой потребовалось 17 лет, прежде чем она наконец превратилась в автопроизводителя, стабильно приносящего прибыль.

Остается неясным, кто будет собирать автомобиль под брендом Apple, но источники говорят, что компания найдет партнера для этих целей. Журналисты Reuters полагают, что Apple может отказаться от идеи создавать собственные электрокары и сократит масштабы разработок до автономной системы вождения, которая будет интегрирована в авто сторонних производителей.

Два человека, знакомые с планами компании, также рассказали, что Apple решила привлечь внешних партнеров, специализирующихся на производстве лидарных датчиков, которые используются в беспилотных авто для трехмерного изображения дороги. В то же время один из источников сообщил, что некоторые датчики могут разработать на основе лидаров собственной разработки, ведь как известно, выпущенные в этом году модели iPhone 12 Pro и iPad Pro оснащены такими лидарными датчиками.

Источник также предупредил, что задержки, связанные с пандемией, могут отодвинуть начало производства до 2025 года или позже.

Что касается автомобильного аккумулятора, Apple планирует использовать уникальную "одноэлементную" конструкцию, благодаря которой отдельные элементы батареи будут более крупными, а некоторых модулей не будет вовсе. Работать батарея будет при помощи более активного материала, чем ионная жидкость, что потенциально увеличит длительность заряда. Также известно, что аккумулятор Apple будет литий-железо-фосфатным, т.к. он меньше перегревается и, следовательно, он безопаснее, чем другие типы литий-ионных батарей.

Ранее Apple вела переговоры касательно производства электрокара с Magna International, но вскоре переговоры прекратились, поскольку планы Apple относительно авто стали неясными, сказал источник.

Чтобы получить прибыль, контрактные автопроизводители часто запрашивают объемы, и это может стать проблемой даже для Apple. "Для того, чтобы запустить в эксплуатацию собственное производство, вам необходимо выпускать как минимум 100 тыс. автомобилей в год, а в будущем — еще больше», — сказал источник.

Напомним: согласно прогнозам аналитической компании Gartner, в 2025 году 20% автомобилей будет приобретаться через Интернет.