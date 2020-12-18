К 2025 году 20% автомобилей будет приобретаться через Интернет - Gartner

Аналитики полагают, что диджитализация приведет к существенной трансформации авторынка.

Согласно данным аналитической компании Gartner, отрасль пассажирских автомобилей существенно трансформируется в течение ближайших пяти лет. В своем новом отчете они указали, как глобальная цифровизация рынка и продолжающаяся пандемия коронавируса повлияют на это.

Аналитики считают, что объём платежей, совершаемых автомобилистами через бортовую систему машины, сильно возрастет. Имеются ввиду сервисы по оплате парковок, топлива, еды и пр. В частности, они прогнозируют, что объём данной сферы в 2020 году в денежном выражении составит около $100 млн, а уже 2023-м показатель достигнет $1 млрд, то есть увеличится в 10 раз.

Увеличатся и покупки авто через интернет. В настоящее время онлайн приобретается менее 1% новых машин, но к 2025 году это значение вырастет до 20%. То есть, каждую 5-ую новую модель авто люди будут заказывать через интернет-сервисы.

Аналитики отмечают, что росту платежей через автомобили в дальнейшем будет способствовать появление новых сервисов. Это в том числе системы, использующие автомобильный экран для отображения платёжного интерфейса мобильных приложений на смартфоне.

Ранее стало известно, что Nissan представил концепт электромобиля, которым водитель управляет силой мысли.