Nissan представил концепт электромобиля, которым водитель управляет силой мысли

При этом водитель располагается в салоне лежа на животе…

Nissan презентовал концепт электрокара GTR-X, выпуск которого намечен на 2050 год. Автором "болида" является корейский дизайнер Джебома Чой. По его задумке, управлять авто можно будет силой мысли, передает издание newatlas.com.

Болид имеет X-образную форму, в нем помещается только один человек. Чтобы залезть в салон, нужно будет поднять крышу авто, которая одновременно является и единственной дверью. Располагается водитель горизонтально, лежа на животе. По мнению Чоя, такое положение тела обеспечивает хорошую аэродинамику.

[ + – ] Принцип управления электрокаром Nissan GTR-X Фото: Nissan

При этом у водителя должна быть специальная экипировка и нейрошлем. С внутренней стороны верхней панели будет располагаться своего рода передатчик, подключаемый к шлему. Таким образом водитель активирует систему навигации и сможет управлять автомобилем. Задача передатчика — преобразовывать сигналы, получаемые от мозга пилота, в команды для бортового компьютера.

[ + – ] Прототип электрокара Nissan GTR-X

Передатчик будет соединен с особым плазменным энергетическим ядром, обеспечивающим обратную связь автомобиля с водителем. Еще одна одной интересной деталью Nissan GTR-X являются колеса, позволяющие разворачиваться на 360°.

Инженеры Nissan и Джебома Чой уже спроектировали и создали реальный концепт в натуральную величину длиной около 3 м. Дело за малым — разработать программное обеспечение и нейрошлем. Также предстоит решать вопрос с серьезной нагрузкой на вестибулярный аппарат, вызванной разницей между зрительным образом в виртуальном шлеме с ощущениями реального перемещения тела.

"Джебома Чой — талантливый дизайнер, и его идеи о суперкарах будущего, подразумевающие объединение человеческого мозга с транспортным средством, идеально сочетаются с передовыми разработками Nissan в этой сфере", — прокомментировал Дэвид Вудхаус, вице-президент NDA.

Ранее стало известно, что Facebook создаст нейрошлем для чтения мыслей. Устройство, полагаясь на алгоритмы искусственного интеллекта, будет декодировать сигналы мозговой активности и мгновенно переводить в текст то, о чём подумал человек.