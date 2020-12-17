Facebook создаст нейрошлем для чтения мыслей

Специальный шлем будет считывать информацию и преобразовывать ее в компьютерные команды

Издание Independent сообщило, что Facebook занимается разработкой устройства, способного читать мысли людей, — нейрошлема. Журналисты уверяют, что недавно топ-менеджмент компании поделился наработками в данной области со своими сотрудниками.

Данная встреча была закрытой, однако кто-то из работников вел аудиозапись, а потом передал ее СМИ. Свой источник BuzzFeed News, конечно не раскрывает. На записи слышно, как глава технологического отдела Facebook Майк Шропфер объяснял принципы работы нейронного сенсора устройства, который не просто будет считывать мысли, но и преобразовывать их в компьютерные команды, например, напечатать текст или играть в компьютерную игру.

Шропфер акцентировал, что прежде чем презентовать девайс, компания должна будет решить ряд вопросов, связанных с безопасностью пользовательских данных.

"Новый продукт должен соответствовать высоким стандартам, чтобы люди смогли доверять ему. Крайне важно просчитать и предотвратить все риски, чтобы устройство не было использовано в преступных целях", — подчеркнул он.

Отметим, что в 2019 году соцсеть купила стартап CTRL-Labs, занимающийся разработкой нейронных интерфейсов, за $1 млрд. Тогда глава отдела по разработке технологий дополненной реальности Facebook Эндрю Босворт заявил по этому поводу, что сделка "откроет дверь к новым креативным возможностям" и "изменит то, как мы используем Интернет".

На момент покупки CTRL-Labs занимался разработкой специального высокотехнологичного браслета, способного считывать нейронную активность из физических жестов и переводить эти сигналы в компьютерные команды. В прошлом году Facebook поделилась деталями о типе интерфейса мозг-компьютер, где вместо браслета предлагалось использовать специальную гарнитуру.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, инженеры компании объяснили, как устройство, полагаясь на алгоритмы искусственного интеллекта, способно декодировать сигналы мозговой активности и мгновенно переводить в текст то, о чём подумал человек. На тот момент созданный прототип неинвазивного носимого устройства уже мог распознавать некоторые наборы слов и фраз.

Напомним: ранее мы сообщали, что Facebook создаст сервис коротких новостей.