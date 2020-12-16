Facebook создаст сервис коротких новостей

Программа будет отбирать самые важные и интересные новости и формировать из них отдельный список.

Издание BuzzFeed со ссылкой на собственные источники опубликовало информацию о том, что компания Facebook планирует разработать собственный новостной сервис. Об этом руководство заявило в ходе общего собрания сотрудников.

Хотя данная встреча сотрудников компании и руководства была закрытой, кто-то сделал аудиозапись и передал ее журналистам BuzzFeed. В ходе данной встречи топ-менеджмент презентовал новостной сервис под названием TLDR, что расшифровывается как "too long; didn’t read" ("слишком длинно, не читал"). Как именно он будет работать, пока не ясно, потому как управленцы не вдавались в подробности. Журналистам остается только предполагать, что программа будет функционировать на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволит ей находить ключевые моменты в объемных статьях, а затем формировать из них тезисы маркированного списка.

Напомним: ранее стало известно, что Facebook будет сотрудничать с британскими СМИ в рамках проекта Facebook News. Согласно договоренностям, с января 2021 года во вкладке Facebook News в мобильной версии соцсети будут публиковаться британские новости национального и местного значения. Более того, Facebook будет оплачивать этот контент, однако компания не уточняет, сколько именно будут получать издатели.

Также мы сообщали, что Facebook нужны опытные журналисты для News Tab.