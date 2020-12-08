Tesla Илона Маска стала шестой компанией в мире с капитализацией более 600 млрд долларов

Ранее капитализация свыше 600 млрд долларов была только у 5 компаний: Microsoft, Amazon, Facebook, Apple и Alphabet (владеющая Google).

Акции компании Tesla, которой владеет бизнесмен Илон Маск, выросли до нового рекордного уровня и по состоянию на 7 декабря они стоили 626 долларов за штуку, благодаря чему рыночная капитализация производителя электрокаров достигла отметки в 600 миллиардов долларов. Об этом сообщается на портале Nasdaq.

Стоимость акций Tesla росла 9 дней подряд. За этот период капитализация предприятия Маска увеличилась на 100 миллиардов долларов.

За последний месяц акции компании Tesla подорожали более чем на 45%, а за последний год — на 800%.

Ранее капитализация более 600 миллиардов долларов была только у 5 компаний в мире: Microsoft, Amazon, Facebook, Apple и Alphabet (владеющая Google).

Примечательно, что среди автомобильных компаний второе место по рыночной стоимости занимает Toyota. Ее оценивают в 215 млрд долларов.

Отметим, в начале декабря Маск обратился к своим сотрудникам в Tesla с просьбой сосредоточиться на уменьшении расходов, чтобы квартальная прибыль компании росла. По его словам, фактическая прибыль компании была очень низкой, около 1%, в связи с чем акции могут рухнуть "как суфле под кувалдой".

В начале 2020 года, на фоне вялых продаж автомобилей во всем мире, Tesla временно сократила зарплату некоторым сотрудникам, сократила контракты с временными работниками и уволила неизвестное число сотрудников после ежегодной проверки эффективности. С тех пор компания повторно наняла подрядчиков и восстановила зарплаты сотрудников.

Напомним, в ноябре 2020 года Маск заявил, что Tesla разработает автомобиль "специально для Европы".